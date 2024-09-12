Киеву прогнозируют дожди и грозы: снизится ли температура в эти дни

Об осени напоминает только мокрая погода

В столице Украины господствуют одновременно высокие показатели на термометрах, облачность и дожди, местами грозами. Сухой погоды можно ожидать только в выходные.

Дневная температура в эти дни будет находиться в коридоре +25…29 градусов. Об этом сообщили на сайте Sinoptik.

С утра четверга, 12 сентября, небо будет покрыто облаками. В то же время начался дождь с грозой, днем осадки прекратятся, но вечером могут возобновиться. Днем температура прогреется до +29 градусов, ночью показатели упали до +19 градусов. Сила ветра в эти сутки будет колебаться в пределах штиля 0 м/-легких 2 м/с.

Пятница, 13 сентября, ожидается облачной. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который усилится ближе к вечеру. Воздух днем прогреется до +25 градусов, а ночью остынет до +18 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются с утра и до вечера — легкие 2 м/с.

В субботу, 14 сентября, облака, покрывавшие небо в городе утром уже исчезнут днем. Осадков не предполагается. Показатели на термометрах в начале второй половины суток достигнут +27 градусов, а ночью опустятся до +18 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются днем-вечером – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зафиксируется ли похолодание в Украине после бабьего лета.