З'явилося відео, як російські військові на самокатах штурмують українські позиції

Ворог не вперше вдається до використання незвичної техніки

Російські військові, аби штурмувати українські позиції на Донбасі стали використовувати електросамокати. Ворожу колону помітили на Торецькому напрямку.

Відео зі штурмовиками-самокатниками було оприлюднене 22 грудня 12 бригадою спеціального призначення "Азов" Нацгвардії. На опублікованих кадрах помітно, що війська РФ групою їдуть на трьох електросамокатах.

Що цікаво, вкрасти вони їх вкрали, але їздити на них так і не навчились. Один військовослужбовець впав посеред поля.

"За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки. Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, баггі та навіть електросамокатів", — повідомили у "Азові".

Завдяки ефективній роботі наших оборонців, спроби противника прорватися в глибокі позиції вкотре завершилися невдачею. Вони втратили три електросамокати.

"Щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках", — кажуть азовці.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянам могли привезти нові ракети КНДР.