Попри дощі з грозами, спека триватиме: якою буде погода в Україні наприкінці тижня

"Телеграф" ділиться прогнозом з читачами

В Україну поступово приходить осінь, адже в регіонах йдуть дощі з грозами. А нічна температура повітря опускається до +13 градусів тепла.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігора Кібальчича розповість, якою буде погода в нашій країні наприкінці робочого тижня. Однак, за словами синоптика, попри нестійкий характер погоди, температура повітря збережеться на аномально високому рівні.

У четвер, 12 вересня, у південно-західних, центральних, а також місцями у східних областях очікується дощова погода, часом опади супроводжуватимуться грозами. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, на північному сході південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21; вдень у західній частині +20…+25, на решті території +27…+32 градусів тепла.

У п'ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі можливі у західних областях, а також місцями у центральних та північних регіонах України. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+21; вдень +27…+32 градусів тепла.

У суботу, 14 вересня, очікується нестійка та дощова погода у більшості західних та північних областей. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+22; вдень у західних областях +14…+19, на решті території +26…+31 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити городникам у вересні, аби підготувати землю до нового врожаю.