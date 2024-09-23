У Києві назріває скандал навколо "похоронної мафії": військові записали резонансне звернення (відео)

На ритуальному ринку столиці встановили монополію

У мережі з'явилося відео, на якому побратими полеглих військових заявили про діяльність у Києві "похоронної мафії". За їхніми словами, її нібито "кришує" столична поліція.

Як зазначається у підписі до відео, у сімей загиблих військових вимагають гроші. За дозвіл на похорон нібито потрібно заплатити 2500 доларів.

"Ворог такий же сильний, як і зовнішній, але замість зброї він використовує корупційні зв'язки, гроші та владу. Похоронна мафія встановила монополію на ритуальному ринку міста Києва", — йдеться у зверненні.

Заступник директора Лук'янівського державного історико-меморіального заповідника Олександр Марущенко, який 7 років віддав захисту батьківщини та був комісований за пораненням і отримав статус інваліда війни, розповів, що зіштовхнувся з шаленим опором "похоронної мафії". За його словами, її діяльність "кришує" Шевченківське управління поліції.

Марущенко підкреслив, що особисто йому працівники поліції погрожували повторною мобілізацією або триманням під вартою, якщо буде відновлена робота комунального ритуального магазину. Він зазначив, що робота цього магазину нібито створить конкуренцію представникам "похоронної мафії".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ситуацію з Національним військовим меморіальним кладовищем. Місцеві мешканці протестують проти його будівництва.