З будівництвом Меморіального цвинтаря під Києвом виник новий скандал - тепер довкола надгробків

Є два варіанти

Поки державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" планує реалізувати перший етап робіт, навколо проєкту виник новий скандал. Цього разу він стосується вибору матеріалу для пам’ятників.

Під час першого етапу робіт побудують заїзд у меморіальний комплекс, площу перед ним та частину сектору для поховань, нагадує "Телеграф". Згідно з тендером, на ці послуги було закладено майже 2 мільярди гривень.

Паралельно з підготовчими роботами на місці майбутнього Національного військового меморіального кладовища продовжується обговорення матеріалу, з якого мають виготовляти надгробки.

Нині розглядають два варіанти — граніт або пісковик. Як приклад на публічній дискусії, що відбулась минулого тижня, були представлені намогильні споруди з матеріалів, видобутих з трьох різних гранітних кар’єрів — Покостівського, Старобабанського та Новоселівського, а також Ямпільського кар’єру — родовища каменю-піщанику.

Але в ході обговорення єдності фахівці і громадськість не досягли, бо в кожного з матеріалів є свої плюси і мінуси. Зокрема, граніт його прихильники називають найуніверсальнішим монументальним матеріалом, а противники вбачають в ньому радянську традицію вшанування пам’яті. У випадку з пісковиком — його фанати називають традиційність, а опоненти кажуть про недовговічність цього матеріалу.

— Остаточний висновок щодо вибору матеріалу для намогильних споруд буде після наступної презентації варіантів в єдиному форматі, — повідомили "Телеграфу" на запит в Держустанові "Національне меморіальне військове кладовище". — Згідно ухваленої постанови Кабміну "Про затвердження зразків та описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища" плити будуть із розмірами 800 мм висотою та 557 мм шириною. Виконуватимуться із граніту, що видобувають на Старобабанському гранітному кар'єрі у Черкаській області та із пісковика, видобутого в Ямпільському районі Вінницькій області, оскільки це – найсвітліші варіанти із запропонованих.

Також в держустанові зауважили, що не можуть назвати суму, яка передбачена саме на облаштування поховань, бо кошти з держбюджету виділяються загалом на об’єкт. Загалом перша черга національного меморіалу коштуватиме 1,759 млрд гривень. А будуватиме його "свіженький" консорціум "Білдінг ЮА".

Докладніше про те, за яким принципом була обрана ця фірма, хто поставлятиме один з матеріалів для будівництва та інші нюанси проєкту читайте в матеріалі "Телеграфу" під назвою "Фірма батька Безуглої пролетіла повз тендер на 2 мільярди: навколо Військового меморіалу під Києвом нова суперечка".