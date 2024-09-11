Меморіальне кладовище затопить? Навколо будівництва нові пристрасті з пікетами та затриманнями

Запевнення чиновників в законності будівництва громадськість не переконало.

Навколо Національного меморіального військового кладовища, що розташується біля села Мархалівка та Південного цвинтаря під Києвом, знову вирують пристрасті. Активісти пікетують будівництво і наполягають на його незаконності, а на додачу демонструють високий рівень ґрунтових вод на ділянці. Натомість у держустанові, що опікується створенням пам'ятного місця, наполягають: проблема перебільшена. Адже поховання будуть розміщатися ЛИШЕ там, де підтоплення немає, і нагадують, що мають всі узгодження для проведення робіт. У ситуацію втрутилась поліція. "Телеграф" дізнавався, як розгортались події.

З жінками-пікетувальницями боролась поліція

Від моменту виникнення ідеї й до сьогодні Національний меморіал супроводжується скандалами. Серед найгучніших – непрозоре обрання підрядника на виконання будівельних робіт та постачання граніту, що буде масово використаний в будівництві, а також підозри у "російському сліді" в цій історії. Нещодавно влада намагалась поставити крапку у суперечках. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність" запевнив, що на всіх етапах: від виділення коштів і землі, формування проєкту НВМК, усе відбувалося в законний спосіб.

Та здається, це не вдалось. На новий виток протистояння між громадськістю та виконавцями робіт вийшло цими днями, коли СБУ у відповідь на запит видання "Українська правда" підтвердило зв'язок ТОВ "Акам" (одна з фірм, що увійшла до консорціуму – переможця тендеру) входить до групи компаній "Алеф". Власником її таки є підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Паралельно з цим на важливому об'єкті активізувався підрядник.

На фоні цього на цьому тижні місцеві мешканці, об’єднані громадською організацією "Мархалівка. Підтримка", щодня приходять на місце майбутнього будівництва і намагаються добитися від виконавців робіт дотриманням відповідних норм.

— По-перше, у підрядника немає певних документів. Зокрема, в наявності лише загальний дозвіл на будівництво, але ще повинен бути перелік додаткових документів на певні види робіт. Плюс вони працюють з порушенням техніки безпеки, — розповіла в коментарі "Телеграфу" одна з активісток Вікторія Чеченкова. — У нас є чудове відео, де можна бачити, як люди "ріжуть" ліс, а у двох метрах чи в метрі від них працює екскаватор. У лісі проводяться зварювальні роботи, а це заборонено, бо вже були випадки займання. Встановлені генератори, що також порушує протипожежну безпеку. На ділянку заїхала і працює техніка, але заїздів не було облаштовано і дозволів на це немає. Всі ці роботи активізувались в останні три дні. Саме тому люди стали наполягати, щоб підрядник хоча б діяв з дотриманням ДБНів, і хоча б не заподіяв шкоду лісу, за який ми зараз судимося в державних органах і намагаємося його відстояти.

Активісти зафіксували, що підрядник виконує в тому числі і зварювальні роботи.

При цьому, коли ми викликаємо поліцію, нічого не відбуваються. На противагу цьому будівельна фірма обрала таку тактику, вони викликають правоохоронців, наприклад, сьогодні вони були з Фастова і Чабанів. Ті перекривають певну ділянку, де відбуваються роботи з порушенням, кажуть, що там проходять слідчо-оперативні дії. І що це означає? Це означає, що туди не можна підходити ближче ніж на 5 метрів. При цьому за цим "загородженням" продовжують працювати підрядники, — пояснює активістка.

Останні дні на меморіальному кладовищі кількість поліцейських вражає.

За словами активістів сьогодні двом жінкам, що брали участь і пікетуванні, знадобилась допомога медиків. У однієї з жінок через психологічний тиск з боку правоохоронців сталася панічна атака і різко піднявся тиск. Навіть це не зупинило людей у формі від зачитування протоколу про адміністративне порушення, яке було складено на місцеву мешканку. Наразі вона перебуває у неврологічному відділенні лікарні у Василькові, її стан стабілізований.Також днями один з місцевих мешканців спілкування з підрядниками й силовиками закінчилось гематомами по всьому тілу, повідомили представники громадської організації.

Також на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео з подіями на місці майбутнього меморіалу і Віктор Глеба – експерт з державного управління в галузі містобудування. Він активно критикує владу, наводячи факти, щодо численних порушень при проєктуванні Нацкладовища, оформленні документів тощо. На його переконання, кадри засвідчують свавілля з боку правоохоронців стосовно громадян (одну з активісток кілька правоохоронців переносять за стрічку, що обмежує будівництво, а іншу "пакують" у службову автівку – Авт.), а також називає це "кришуванням будівельної фірми з "російським слідом".

На ще одному відео на сторінці ГО - момент "пакування" жінки до службової машини.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Київській області на прохання прокоментувати ситуацію на майбутньому меморіалі зазначили, що поки не володіють інформацією і пообіцяли перетелефонувати.

Тим часом у пресслужбі Державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" наголошують: фірма-підрядник отримала дозвіл на виконання будівельних робіт від Державної інспекції архітектури та містобудування України. А також підтвердили, що активісти пошкодили огородження.

- Тобто усе відбувається згідно законом, – йдеться у коментарі для нашого видання. – Зараз, на місці де розпочалося будівництво, пікетує частина тих самих людей, які проти будівництва військового меморіалу. Відповідно до ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення", перебування на об’єкті будівництва сторонніх осіб заборонено! Блокування будівельної техніки та захаращення проїздів, перекриття доріг, пошкодження паркану тощо може містити склад кримінального правопорушення. Правову оцінку таким незаконним діям повинні дати правоохоронні органи.

Поховань у болоті – не буде?

Крім того, активісти продовжують наполягати, що високий рівень ґрунтових вод на ділянці, виділений під Національний меморіал створить значну проблему в цілому для будівництва, і поховань зокрема. На користь своєї думки вони наводять ситуацію з "свіжим" заглибленням, називаючи його котлованом. Вона в ньому за кілька днів не тільки не висохла, а, навпаки, прибула.

- 3-4 дні вже минуло від моменту, коли був виритий цей котлован, за цей час рівень води піднявся, – повідомив "Телеграфу" голова громадської організації "Мархалівка. Підтримка" Олександр Давиденко. – На території, яка відведена під кладовище водоносний горизонт регіональний, в середньому ґрунтові води знаходяться на рівні 1,2-1,5 метрів. Навесні вода виходить на поверхню, навіть в дощову зиму по території може протікати річка. Проблема ще в тому, що на цій ділянці відсутня глина, там тільки пісок, тобто нульовий рівень фільтрації шкідливих речовин. Відповідно, з кожним дощем вони будуть вимиватися і розноситися по водоносному горизонту.

Активісти занепокоєні зависоким рівнем води, а у держустанові запевняють, ховати воїнів будуть там, де він це дозволить.

До цієї проблеми на етапі обговорення проєкту меморіалу національного значення привертали увагу активісти, зокрема представники організації "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ). Ще влітку вони висловлювали припущення, що загиблих на фронті воїнів фактично "ховатимуть в болото". До таких невтішних висновків екологів привели результати експертизи, які показали близькість ґрунтових вод до поверхні. Представники ГО "Мархалівка. Підтримка" також наголосили, що наполягають на проведенні спеціальних гідрогеологічних досліджень, які б остаточно підтвердили, що було обране хибне місце для масових поховань, бо на ділянці "активний рівень ґрунтових вод", тобто він може змінюватися в залежності пори року і різних факторів і підійматися навіть там, де ще недавно був в межах норми.

В Держустанові "НВМК" наполягали: отримані під час досліджень показники "відповідають вимогами облаштування й утримання кладовищ в населених пунктах". А також наголосили, що для поховання воїнів будуть виділені місця, до яких не доберуться ґрунтові води. Цю ж тезу повторили сьогодні у пресслужбі в коментарі для "Телеграфу".

- Про підвищений рівень ґрунтових вод на території відомо було ще до старту будівельних робіт завдяки геологічним вишукуванням, – йдеться у повідомленні. – Відповідно до науково-технічного звіту на непідтоплених та потенційно підтоплених ділянках гранична глибина залягання ґрунтових вод від поверхні землі є не менше 2 м. І це, дійсно, відповідає гігієнічним вимогам облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах.

Перші поховання на Національному меморіала займатимуть тільки незначну частину меморіалу.

На локації, про яку говорять активісти, не має котловану, там було проведене пробне шурфування перед початком будівництва дренажної системи. Воно заплановане на у межах першого пускового комплексу, а вже у другу чергу тут буде зведено адміністративну будівлю, як і планувалося проєктом, а не поховання. До них від цього міста – майже 50 метрів. Тож вкотре наголошуємо: поховання полеглих Захисників і Захисниць здійснюватимуться лише на ділянках, де рівень ґрунтових вод менший за 2 метри.

Натомість активісти кажуть, що "народ не піде з лісу" і наголошує, що вони за меморіал, який би гідно вшанував пам'ять полеглих воїнів, але вони виступають за те, щоб при цьому були дотримані Конституція та закони, а також не було нанесено шкоди довкіллю.