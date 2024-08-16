"Це не кладовище": в Одесі стався скандал через меморіальну табличку на честь загиблого військового (відео)

Міська влада вже відреагувала на ситуацію

В Одесі стався скандал через відмову у встановленні на будівлі школи № 1 меморіальної дошки на честь полеглого захисника України. Через це вже відсторонили від роботи директорку закладу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. За її словами, про це стало відомо 15 серпня під час зустрічі з родинами загиблих військових, які вимагали встановлення меморіальних табличок.

Одна з учасниць зустрічі Наталія Привезенцева повідомила, що директорка школи відмовилася встановити меморіальну дошку на честь її чоловіка Андрія Тихомірова, який загинув під час бойового завдання, закривши своїм тілом побратимів. Він навчався в школі на Михайлівській площі.

Наталія зазначила, що на будівлі школи вже є меморіальні дошки на честь інших загиблих бійців. Проте на її прохання не дали позитивної відповіді

"Я прийшла з усіма документами про те, що мій чоловік був учнем цієї школи. На це мені директор сказав: "Ви бачите, у нас уже є дві дошки, а ви до мене п'яті прийшли, а в мене в школі 1200 учнів. Це буде пригнічувати моральний і емоційний стан дітей, це не кладовище, я вам відмовляю у встановленні цієї дошки", — розповіла вона.

Своєю чергою директорка департаменту освіти зазначила, що зараз проводиться відповідна робота зі школою. Буйневич також повідомила, що дружина загиблого прийняла її вибачення.

"Так соромно, як сьогодні, за свою улюблену роботу, мені ще ніколи не було… На зустрічі з родинами загиблих Героїв дізналась, що родині відмовили у встановленні меморіальної дошки на будівлі школи. З неприпустимими формулюваннями про емоційний стан дітей", — написала вона.

За словами Буйневич, наразі директорку школи відсторонено до повного зʼясування ситуації. Вона зазначила, що з усіма колегами повторно проведені розмови щодо подальших дій.

"Трохи пізніше пропишу публічно для загалу. Це дуже боляче визнавати. Але на те ми і живі люди, щоб виправляти свої гріхи", — наголосила Буйневич.

Нагадаємо, в Одеській області у селі Холодна Балка компанія молодих людей влаштувала гулянки з гучною музикою та обливанням шампанським на пам’ятнику загиблим військовим. У мережі така поведінка викликала шквал критики.