В Киеве назревает скандал вокруг "похоронной мафии": военные записали резонансное обращение (видео)

На ритуальном рынке столицы установили монополию

В сети появилось видео, на котором собратья павших военных заявили о деятельности в Киеве "похоронной мафии". По их словам, ее якобы "крышует" столичная полиция.

Как отмечается в подписи к видео, у семей погибших военных вымогают деньги. За разрешение на похороны якобы нужно заплатить 2500 долларов.

"Враг так же силен, как и внешний, но вместо оружия он использует коррупционные связи, деньги и власть. Похоронная мафия установила монополию на ритуальном рынке города Киева", — говорится в обращении.

Заместитель директора Лукьяновского государственного историко-мемориального заповедника Александр Марущенко, который 7 лет отдал защите родины и был комиссован по ранению и получил статус инвалида войны, рассказал, что столкнулся с яростным сопротивлением "похоронной мафии". По его словам, ее деятельность "крышует" Шевченковское управление полиции.

Марущенко подчеркнул, что лично ему сотрудники полиции угрожали повторной мобилизацией или задержанием, если будет возобновлена работа коммунального ритуального магазина. Он отметил, что работа этого магазина якобы создаст конкуренцию представителям "похоронной мафии".

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о ситуации с Национальным военным мемориальным кладбищем. Местные жители протестуют против его строительства.