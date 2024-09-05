"У нас немає таких втрат": у Мінветеранів розповіли, чи швидко заповниться Військовий меморіал під Києвом

Місцеві жителі проти військового кладовища у себе під вікнами

У Мархалівці на Київщині розпочалася підготовка до створення Національного військового меморіального кладовища. Проте проєкт викликав чимало суперечок серед місцевих жителів та громадськості, зокрема через імовірну масштабність. При цьому ніяких "півтора мільйона поховань" тут не планується, запевнив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

В інтерв'ю "РБК-Україна" він пояснив, що більшість даних про проєкт у соцмережах — це чиясь "буйна фантазія" та "інформаційний спротив". За його словами, не всі жителі згідні бачити перед своїми домівками кладовище, але й не всі розуміють, яке значення воно має.

"У нас немає таких втрат, які 'малюють' в інформаційному просторі", — наголосив Порхун та пояснив, що кладовище розраховане на тривалу перспективу: "Це не примусове поховання, кладовище не заповниться за пів року".

Олександр Порхун зазначив, що вибір локації для Військового меморіалу супроводжувався труднощами. Після кількох спроб зупинились на ділянці площею 270 гектарів за Південним кладовищем у Гатненській громаді.

План меморіалу

За словами в.о. міністра, меморіал розрахований на 100 тисяч традиційних поховань та 60 тисяч колумбарних (спеціально обладнаних місць на колумбарії для поховання урн з прахом). Однак, за його словами, ці місця заповнюватимуться поступово протягом багатьох десятиліть. Спочатку поховають тих "кого потрібно", а уже потім тих, чиї родичі виявлять таке бажання.

Також Олександр Порхун наголосив на важливості проєкту для родин загиблих військових, особливо тих, хто не може поховати близьких на тимчасово окупованих територіях. Він зазначив, що після перемоги право на поховання на цьому кладовищі матимуть ветерани та діючі військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій.

Щодо екологічних питань, Порхун повідомив про проведення геологічних досліджень та консультацій з екологами. Було враховано норми щодо відстані до житлових будинків, яка становить від 500 до 800 метрів. Також збережено 140 гектарів буферної зони з лісом.

В.о. міністра прокоментував і скандал навколо тендеру на будівництво. Він звернувся до СБУ для перевірки інформації про можливі "російські сліди" у компаніях-учасницях. "Якщо він буде виявлений, зупинимо тендер і проведемо новий, питань нема", — запевнив Порхун.

Олександр Порхун висловив сподівання, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі розпочнуться вже наприкінці осені цього року, якщо не виникне нових перешкод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ситуація з Національним військовим меморіальним кладовищем зараз погана. Місцеві мешканці протестують проти будування і блокують техніку.