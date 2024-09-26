Скандал зі стадіоном у Києві: в уряді оголосили про остаточне рішення

Будівництво кортів викликало значний резонанс

Міністерство молоді та спорту України та Федерація легкої атлетики України домовилися про співпрацю щодо захисту та розвитку київського стадіону "Атлет". Відповідний меморандум було підписано 24 вересня.

Як повідомила пресслужба Мінмолодьспорту, цей документ спрямований на "посилення співпраці та покращення комунікації між Міністерством та легкоатлетичною спільнотою". У міністерстві наголосили, що його реалізація першочергово передбачає повний демонтаж тенісних кортів на території стадіону та початок передачі його в управління Національному спортивному комплексу "Олімпійський".

В.о. президента Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха заявила, що стадіон "Атлет" має величезне значення як для масового, аматорського спорту, так і для професійних атлетів, оскільки він є розминочним майданчиком НСК "Олімпійський". За її словами, передача його в управління "Олімпійського" є логічним кроком для розвитку обох спортивних комплексів.

Своєю чергою міністр молоді та спорту Матвій Бідний повідомив, що міністерство шукає можливості для залучення коштів на завершення реконструкції стадіону, яку довелося зупинити через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За його словами, наразі йде робота над технічними рішеннями, які дозволять спортсменам тренуватися на "Атлеті" ще до завершення реконструкції.

Представники Мінмолодьспорту заявили, що "жодної загрози забудови стадіону немає". Вони стверджують, що земельна ділянка площею 2,5 гектара, на якій розташований "Атлет", має рекреаційне призначення і перебуває у державній власності.

Варто зазначити, що раніше стадіон "Атлет", який знаходиться на столичному Печерську, на початку вересня опинився в центрі скандалу. Тоді бігунів обурило, що на місці секторів для стрибків та стометрівки неочікувано з'явились тенісні корти. Адміністрація держпідприємства, що опікується спортивним об’єктом, пояснювала це нестандартне рішення бажанням втриматися на плаву в очікуванні продовження реконструкції. А активісти наполягали: будь-які зміни, не передбачені проєктом, є незаконними, й вимагали прибрати тимчасові конструкції.

Стадіон Атлет на мапі

Як повідомляв "Телеграф", через розголос тенісні корти на стадіоні досить швидко перестали працювати. В.о. обов'язки директора "ДП "СК "Атлет" Андрій Бурлаков запевнив, що більше вони функціонувати не будуть.