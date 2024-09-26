Скандал со стадионом в Киеве: в правительстве объявили об окончательном решении

Строительство кортов вызвало значительный резонанс

Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация легкой атлетики Украины договорились о сотрудничестве по защите и развитию киевского стадиона "Атлет". Соответствующий меморандум был подписан 24 сентября.

Как сообщила прессслужба Минмолодежьспорта, этот документ направлен на "усиление сотрудничества и улучшение коммуникации между Министерством и легкоатлетическим сообществом". В министерстве подчеркнули, что его реализация в первую очередь предполагает полный демонтаж теннисных кортов на территории стадиона и начало передачи его в управление Национальному спортивному комплексу "Олимпийский".

И.о. президента Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха заявила, что стадион "Атлет" имеет огромное значение как для массового, любительского спорта, так и профессиональных атлетов, поскольку он является разминочной площадкой НСК "Олимпийский". По ее словам, передача его в управление "Олимпийскому" является логичным шагом для развития обоих спортивных комплексов.

В свою очередь министр молодежи и спорта Матвей Бидный сообщил, что министерство ищет возможности для привлечения средств на завершение реконструкции стадиона, которую пришлось остановить из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, сейчас идет работа над техническими решениями, позволяющими спортсменам тренироваться на "Атлете" еще до завершения реконструкции.

Представители Минмолодежьспорта заявили, что "никакой угрозы застройки стадиона нет". Они утверждают, что земельный участок площадью 2,5 гектара, на котором расположен "Атлет", имеет рекреационное назначение и находится в государственной собственности.

Стоит отметить, что ранее находящийся на столичном Печерске стадион "Атлет" в начале сентября оказался в центре скандала. Тогда бегунов возмутило, что на месте секторов для прыжков и стометровки неожиданно появились теннисные корты. Администрация госпредприятия, занимающегося спортивным объектом, объясняла это нестандартное решение желанием удержаться на плаву в ожидании продолжения реконструкции. А активисты настаивали: любые изменения, не предусмотренные проектом, незаконны, и требовали убрать временные конструкции.

Стадион Атлет на карте

Как сообщал "Телеграф", из-за огласки теннисные корты на стадионе довольно быстро перестали работать. И.о. обязанности директора ГП "СК "Атлет" Андрей Бурлаков заверил, что больше они функционировать не будут.