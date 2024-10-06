У Києві та декількох областях оголошували тривогу: в чому причина (оновлено)

Усіх просять перебувати у укриттях

У неділю, 6 жовтня, в Києві та низці областей України вчергове оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння та БПЛА.

У Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про рух БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви, а також про загрозу застосування керованих авіабомб в Сумській області.

У столиці України тривогу оголосили об 09:12. А вже о 09:41 повідомили про відбій.

Об 9:48 було також оголошено про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА в Житомирській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня у кількох областях, а також у столиці України, оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов’язано з загрозою застосування російськими військовими балістики, дронів "шахед", а також керованих авіаційних бомб.