У Києві та декількох областях оголошували тривогу: в чому причина (оновлено)
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Усіх просять перебувати у укриттях
У неділю, 6 жовтня, в Києві та низці областей України вчергове оголошували повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння та БПЛА.
У Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про рух БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Білої Церкви, а також про загрозу застосування керованих авіабомб в Сумській області.
У столиці України тривогу оголосили об 09:12. А вже о 09:41 повідомили про відбій.
Об 9:48 було також оголошено про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА в Житомирській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня у кількох областях, а також у столиці України, оголошували сигнал повітряної тривоги. Це було пов’язано з загрозою застосування російськими військовими балістики, дронів "шахед", а також керованих авіаційних бомб.