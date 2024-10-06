В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу: в чем причина (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях

В воскресенье, 6 октября, в Киеве и ряде областей Украины в очередной раз объявляли воздушную тревогу. Была угроза применения баллистического вооружения и БПЛА.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников. В частности, сообщалось о движении БпЛА из Черкасской области в Киевскую область в направлении Белой Церкви, а также об угрозе применения управляемых авиабомб в Сумской области.

В столице Украины тревогу объявили в 09:12. А уже в 09:41 сообщили об отбое.

В 9.48 было также объявлено об угрозе применения ударных вражеских БПЛА в Житомирской и Винницкой областях.

Напомним, в ночь на 6 октября в нескольких областях, а также в столице Украины объявляли сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой применения российскими военными баллистики, дронов "шахед", а также управляемых авиационных бомб.