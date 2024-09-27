Після атаки безпілотників у Росії спалахнула пожежа: деталі та відео

Влада заявила, що горить трава

У ніч проти п’ятниці, 27 вересня, Ростовську область Росії атакували безпілотники. Влада заявила про роботу ППО та збиття дронів, але в результаті спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв незадовго до півночі написав у своєму Telegram-каналі, що регіон атакують безпілотники, працює ППО. Близько 3 години ночі він додав, що всього збито 6 БПЛА.

"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь був оперативно загашений чергово-рятувальними службами. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано", — заявив він.

Проте пожежа, яка потрапила на фото та відео, є досить потужною. Є сумніви, що так може горіти трава на полі.

За даними Telegram-каналу ASTRA, місцеві жителі повідомили, що уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП. Це сталося у мікрорайоні Новошахтинська Нова Соколівка, який знаходиться за п’ять хвилин їзди від Новошахтинського НПЗ.

Міноборони РФ заявило, що за ніч засобами ППО над територією РФ було знищено 9 безпілотників. Над Ростовською областю 6 та ще 3 над Бєлгородською.

Варто зазначити, що Новошахтинськ уже потрапляв під удар БПЛА. Як повідомляв "Телеграф", у серпні там прогриміли вибухи і сталася сильна пожежа.