Кинджали над Києвом збиває ППО, але росіяни все одно не змінюють тактику атак: у чому причина

Бойова частина "Кинджала" дорівнює 500 кг тротилу

У ніч на понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Україну безпілотниками та трьома "Кинжалами". На думку експертів, метою "Кинджалів" була українська авіабаза Старокостянтинів у Хмельницькій області, проте силам ППО вдалося збити дві з трьох ракет саме на Київщині.

Єдиним поясненням того, що РФ регулярно запускає "Кинджали" саме маршрутом через Київ і область є те, що ці "супер-ракети" не такі вже й невразливі, як про це люблять заявляти в Кремлі. Про це повідомляється у матеріалі українського військового порталу Defence Express.

Ворог атакував Україну трьома ракетами "Кинжал" — дві з них вдалося збити на Київщині, а одна ракета потрапила до району аеродрому Старокостянтинів на Хмельниччині. На думку аналітиків, метою всіх ракет була українська авіабаза. Проте дві з трьох "Кинджалів" було збито над Києвом.

Це вказує на те, що російські "супер-ракети" цілком реально знищувати на маршевій ділянці польоту, і вони неспроста регулярно летять через Київ та область.

"Якщо побудувати можливі варіанти прямолінійної траєкторії польоту "Кинжала" з меж Тамбовської області до Старокостянтинова, то всі вони будуть у секторі, який так чи інакше проходить через Київ, або його околиці.

А це означає те, що ворожі ракети можуть пролітати в межах зони роботи систем ППО, які прикривають столицю і можуть мати протиракетні можливості», — йдеться в матеріалі.

Росіяни запускають "Кинджали" через Київ і область очевидно тому, що дані ракети мають не такі ідеальні характеристики, про які часто заявляє Кремль.

На думку аналітиків, насправді швидкість "Кинджала" навіть на маршевій ділянці не є проблемою для умовного Patriot або інших систем ППО, які мають протиракетні можливості.

Також, незважаючи на нібито можливість маневрування "Кинджалів", росіяни вперто прокладають їхній маршрут у районі Києва, де ракети цього типу вже неодноразово збивали.

Одним із можливих пояснень цього є те, що для пуску цієї ракети необхідно досить точно вивести МіГ-31К у пусковий район із необхідною висотою, швидкістю та курсом.

"Для такого точного виведення носія необхідно або тримати в небі повітряний командно-вимірювальний пункт типу Іл-976 СКИП, або розгорнути відповідну наземну інфраструктуру на землі, що дешевше. ділянці, то це взагалі нівелює весь сенс розробки цієї ракети. Тим більше, що у фантазіях російських пропагандистів вона взагалі не могла бути перехоплена не лише наявними, а навіть перспективними засобами протиракетної оборони", — зазначають аналітики Defence Express.

Що відомо про ракету "Кинжал"

Ракети "Кинжал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів. Також вони легко маневрують у повітрі та не фіксуються системами ППО.

Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх могла помітити система ППО. Запуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості та запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і теж розігнатися до гіперзвукової швидкості. Під час польоту ракета "Кинжал" здатна маневрувати по всій траєкторії польоту.

За словами фахівців, на гіперзвук ракета переходить на фінальний етап польоту. Саме в цей момент її огортає плазма, яка не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій — таким чином система ППО не бачить ракету "Кинжал". Збити ракету можна на початковому етапі траєкторії, коли її випустили з літака.

Носії ракет "Кинжал"

Носіями таких ракет можуть бути:

Літак МіГ-31К – одна ракета.

Ту-22М – чотири ракети.

Ту-160 – вісім ракет.

Ракети "Кинжал" та система ППО Patriot

"Патріоти" оснащені розумною комп’ютерною системою, яка може розпізнавати ракету в повітрі та повідомити оператора, що пуск ракети-перехоплювача недоцільний. Це можливо в тому випадку, якщо мета покине зону роботи ППО швидше, ніж її вдасться перехопити та збити.

Patriot здатний збивати цілі, які розвивають швидкість до 5 махів, хоча гранична його швидкість 3 махи. Він ефективний проти ракет С-300, С-400, Х-22, а випадків збиття "Кинджалів" ще не було зафіксовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за скільки "Кинжал" здатний долетіти до міст України. Такі ракети випускаються винищувачами МіГ-31К і один такий борт потенційно може нести 1 ракету "Кинжал", яка розвиває величезну швидкість і може долетіти до Дніпра лише за 3 хвилини 20 секунд.