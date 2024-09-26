Атака на мільйони: РФ вдарила "Кинджалами" по Україні, скільки ракет могли нести МіГи

В Україні пролунало кілька вибухів

Вдень 26 вересня Росія атакувала Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал ". За даними моніторингових пабліків, на Хмельниччині чули цілу низку вибухів. Це може означати, що для удару ворог використав відразу кілька носіїв одночасно.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про носіїв і саму ракету "Кинджал".

МіГ-31К

О 10:00 моніторингові пабліки повідомили про зліт російського МіГа та загрозу удару гіперзвуковою зброєю. У ПС ЗСУ не уточнювали кількість піднятих у небо бортів, проте моніторингові пабліки повідомили про пуск, а через кілька хвилин ще про один. У Хмельницькій області, за попередніми даними, почули два вибухи. При цьому важливо відзначити, що МіГ-31К здатний нести лише 1 ракету і вражати нею цілі на відстані до 2000 кілометрів. Це означає, що для раптової атаки противник задіяв одразу кілька бортів одночасно.

Пізніше ситуація повторилася і на Хмельниччині почули ще кілька вибухів. Усього було використано не менше 4 ракет, а значить, можливо, і 4 борти МіГ-31К.

"Кинджал"

Ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал", ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Вартість атаки

За даними Forbes, гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і вище, а це означає, що на атаку 26 вересня Росія могла витратити близько 40 мільйонів доларів (1,6 мільярда гривень).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ масово атакувала дронами Україну в ніч проти 26 вересня.