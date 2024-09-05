Найчастіше армія РФ спрямовує на українців аеробалістичніракети Х-47М2 "Кинжал"

Три з чотирьох російських ракет атакують в Україні цивільні об’єкти. Вони летять на житлові будинки, дитячі лікарні, навчальні заклади та електростанції.

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України (Втратою ЗСУ) розповів, які ракети найчастіше країна-терорист запускає по мирному населенню нашої країни. Деталі з’явилися на офіційній сторінці Telegram.

Росія у своїй жорстокій війні проти України застосовують проти громадянського населення таку зброю, яка призначена зовсім для інших цілей.

Найчастіше армія РФ спрямовує на українців аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал". Вартість однієї такої ракети стартує від $10 млн.

На другому місці — протикорабельні ракети "Онікс". Їхня дальність польоту по висотній траєкторії – 450-500 км. Ціна однієї ракети Онікс становить від $1,25 до $1,3 млн.

Третє місце за частотою запусків посідає балістична ракета "Іскандер-М". Вартість однієї приблизно $3 млн. Дальність стрілянини згідно з згадуванням у різних джерелах становить до 500 км. Експерти кажуть, що її відхилення від мети може становити до 5 метрів.

"Це відвертий терор проти мирного населення. Та порушення норм Міжнародного гуманітарного права. ", — зазначається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Захід не перестає постачати російському режиму компоненти для зброї, якою вбивають українців. Так, у російській ракеті "Іскандер-М", однією з яких ворог 3 вересня вдарив по Полтаві, знайшли щонайменше 34 іноземні компоненти.