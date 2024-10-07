Кинжалы над Киевом сбивает ППО, но россияне все равно не меняют тактику атак: в чем причина

Боевая часть Кинжала равна 500 кг тротила

В ночь на понедельник, 7 октября, россияне атаковали Украину беспилотниками и тремя "Кинжалами". По мнению экспертов, целью "Кинжалов" была украинская авиабаза Староконстантинов в Хмельницкой области, однако силам ПВО удалось сбить две из трех ракет именно на Киевщине.

Единственным объяснением того, что РФ регулярно запускает "Кинжалы" именно по маршруту через Киев и область является то, что эти "супер-ракеты" не такие уж и неуязвимые, как об этом любят заявлять в Кремле. Об этом сообщается в материале украинского военного портала Defence Express.

Враг атаковал Украину тремя ракетами "Кинжал" — две из них удалось сбить на Киевщине, а одна ракета попала в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. По мнению аналитиков, целью всех ракет была именно украинская авиабаза. Однако два из трех "Кинжалов" были сбиты над Киевом.

Это указывает на то, что российские "супер-ракеты" вполне реально уничтожать на маршевом участке полета и они неспроста регулярно летят через Киев и область.

"Если построить возможные варианты прямолинейной траектории полета "Кинжала" из пределов Тамбовской области до Староконстантинова, то все они будут в секторе, так или иначе проходящем через Киев, или его окрестности.

А это означает то, что вражеские ракеты вполне могут пролетать в пределах зоны работы систем ПВО, которые прикрывают столицу и могут иметь противоракетные возможности", — говорится в материале.

Россияне запускают "Кинжалы" через Киев и область очевидно потому, что данные ракеты обладают не такими идеальными характеристиками о которых часто заявляет Кремль.

По мнению аналитиков, в реальности скорость "Кинжала" даже на маршевом участке не является проблемой для условного Patriot или других систем ПВО, которые обладают противоракетными средствами поражения.

Также, несмотря на якобы возможность маневрирования "Кинжалов" россияне упорно прокладывает их маршрут в районе Киева, где ракеты данного типа уже неоднократно сбивали.

Одним из возможных объяснений этого является то, что для пуска этой ракеты необходимо довольно точно вывести МиГ-31К в пусковой район с необходимой высотой, скоростью и курсом.

"Для такого точного выведения носителя необходимо либо держать в небе воздушный командно-измерительный пункт типа Ил-976 СКИП, либо развернуть соответствующую наземную инфраструктуру на земле, что дешевле. В любом случае, если действительно сбитие Х-47М2 "Кинжал" возможно Patriot на маршевом участке, то это вообще нивелирует весь смысл разработки этой ракеты. Тем более, что в фантазиях российских пропагандистов она вообще не могла быть перехвачена не то что имеющимися, а даже перспективными средствами противоракетной обороны", — отмечают аналитики Defence Express.

Ранее, это же издание предполагало, что распиаренный "Кинжал" — это не супер-новейшая разработка РФ, а ракета, которая была разработана еще во времена СССР.

Что известно о ракете "Кинжал"

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз. Также они легко маневрируют в воздухе и не фиксируются системами ПВО.

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО. Запуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости. Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

По словам специалистов, на гиперзвук ракета переходит на финальном этапе полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, которая не пропускает электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций — таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ракету можно на начальном этапе траектории, когда ее только выпустили из самолета.

Носители ракет "Кинжал"

Носителями таких ракет могут быть:

Самолет МиГ-31К – одна ракета.

Ту-22М – четыре ракеты.

Ту-160 – восемь ракет.

Ракеты "Кинжал" и система ПВО Patriot

"Патриоты" оснащены умной компьютерной системой, которая может распознавать ракету в воздухе и сообщить оператору, что пуск ракеты-перехватчика нецелесообразен. Это возможно в том случае, если цель покинет зону работы ПВО быстрее, чем ее удастся перехватить и сбить.

Patriot способен сбивать цели, которые развивают скорость до 5 Махов, хотя предельная его скорость 3 Маха. Он эффективен против ракет С-300, С-400, Х-22, а случаев сбития "Кинжалов" еще не было зафиксировано.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, за сколько "Кинжал" способен долететь до городов Украины. Такие ракеты выпускаются истребителями МиГ-31К и один такой борт потенциально может нести 1 ракету "Кинжал", которая развивает огромную скорость и может долететь до Днепра всего за 3 минуты 20 секунд.