На Осокорках у Києві пасажирський літак здійснив аварійну посадку (фото)

Засекречені хроніки СРСР

У далекому 1976 році у Києві на житловому масиві Осокорки у Києві сталася аварійна посадка літака Як-40, який належав "Аерофлоту". Інформація про інцидент була засекречена. До наших днів дійшли лише уривки правди та їх "Телеграф" зібрав для своїх читачів.

Сьогодні відомо, що літак виконував внутрішній рейс "Каунас — Київ" влітку 2 червня 1976 року. Внаслідок проблем із двигуном борт був змушений здійснити аварійну посадку.

Літак із пасаажирами приземлився у болотистій місцевості неподалік житлового масиву Осокорки. На той час масив був малозаселеним, тому вдалося уникнути жертв серед цивільних.

Екіпаж та пасажири вижили. Зафіксовано лише незначні пошкодження літака та відсутність серйозних травм у людей.

Цей інцидент згадується у кількох радянських джерелах, проте повний звіт про розслідування цього авіаційного інциденту залишився засекреченим у СРСР.

Усіх пасажирів евакуювали на надувних човнах. Проте приводнення літака на території Києва радянська влада вирішила замовчувати. Це породило багато чуток серед киян.

Тоді багато хто говорив про те, що аварія сталася з вини стюардеси, яка принесла в кабіну екіпажу каву і зачепила важелі управління тягою. Також були чутки про загиблих після вибуху, якого не було.

Після аварії літак відновили та ввели в експлуатацію. Згодом цим повітряним судном із реєстраційним номером UR-MSX користувалася авіакомпанія "Мотор Січ".

Вердикт комісії

Комісія, яка розслідувала інцидент, зробила висновок, що причиною зупинки двигунів у повітрі стала помилка бортмеханіка, молодого фахівця, який здійснював один із перших своїх польотів після училища.

Він перевів важелі управління двигунів у стан "стоп". І хоча наступні дії командира врятували життя пасажирів, екіпаж було покарано. Командир отримав сувору догану.

Зазначимо: екіпаж і пасажири не постраждали!

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