Оповита недоброю славою: який зараз вигляд має одна з найбільших недобудов Києва (фото)

Це незвичайне місце приваблює шукачів пригод

У межах Києва є безліч незвичайних і цікавих недобудованих будівель, які з тих чи інших причин виявилися покинутими. Одним з найбільших та найвідоміших закинутих місць столиці вважається Будинок культури на Виноградарі.

Ця місцевість мала стати яскравим "громадським ядром" району, але перетворилася на недобуд. Це місце оповите міськими легендами і має погану славу серед місцевого населення.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про це незвичайне місце та показати, в якому стані воно знаходиться на даний момент.

Важливо:ми нікого не закликаємо незаконно проникати на покинуті території недобудованих будівель. Більшість із них перебуває в аварійному стані і може загрожувати вашому життю. Будьте розважливі і бережіть себе!

Сумна історія ДК на Виноградарі

Автор проекту житлового масиву "Виноградар" архітектор Едуард Бєльський хотів створити тут цілісний організований простір, який би виходив за рамки загальноприйнятої в ті роки типової міської забудови.

"Громадським ядром" району мав стати просторий палац культури. Передбачалося, що він матиме чотири поверхи у висоту і включатиме кінотеатр, піонерську організацію, молодіжний центр і гуртки за інтересами. Також планували збудувати дві сцени, роздягальні, гримерки та підсобні приміщення.

У 1989 році почалося будівництво цього центру, який обіцяв стати вельми незвичайною будівлею з архітектурно-візуальної точки зору. Будівлю встигли звести лише на 60-70%.

За непідтвердженими даними, на завершальному етапі будівництва було виявлено помилки у проектуванні фундаменту будівлі та роботи заморозили. Це сталося через три роки після розпаду Радянського Союзу, 1992 року.

У 1992 році роботи були припинені, об’єкт не був законсервований і конструкція залишилася стояти просто неба. На сьогоднішній день недобудований будинок культури повільно, але впевнено руйнується.

Заброшка знаходиться прямо у дворі житлового масиву, тому тут часто можна побачити любителів екстремальних розваг, і навіть осіб без певного місця проживання. Тут часто знаходять трупи безпритульних, а також відбуваються "розбірки".

Територія має погану славу, оскільки тут було скоєно чимало самогубств. Місцеві жителі з настороженістю ставляться до цього місця і намагаються оминати недобудову.

Однак, незважаючи на численні звернення киян про знесення аварійної будівлі, знищувати її поки не планують.

Наприклад, київський екскурсовод і дігер Кирило Степанець показав один із проектів з реновації недобудови, створений архітектором Ганною Мокроповою.

Чи реалізують цей масштабний проект — невідомо.

Де знаходиться недобудований будинок культури

Адреса: проспект Георгія Гонгадзе, 20-б

Нагадаємо, у Києві є унікальна будова — Будинок вдови, що плаче, який був збудований у 1907-1908 роках у стилі раннього модерну. Будинок має одну унікальну особливість — фасад будівлі прикрашений маскароном у вигляді голови жінки, яка "плаче" під час дощу.

Місцеві жителі запевняють, що якщо підійти до особняка впритул і постояти біля нього в тиші кілька хвилин, можна почути містичний шепіт.

Вірити у привиди, які, нібито, мешкають в особняку чи ні, — це справа кожного з нас. Проте всі мешканці та гості Києва визнають, що цей монументальний будинок однозначно є справжньою візитівкою столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про шикарний київський особняк графині, який раптово перетворився на моторошну катівню. Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення, однак у його катівнях відбувалися страшні речі, від яких холоне кров у жилах.