На Осокорках в Киеве пассажирский самолет совершил аварийную посадку (фото)

Засекреченные хроники СССР

В далеком 1976 года в Киеве на жилом массиве Осокорки в Киеве произошла аварийная посадка самолета Як-40, принадлежавшего "Аэрофлоту". Информация об инциденте была засекречена. До наших дней дошли лишь обрывки правды и их "Телеграф" собрал для своих читателей.

Сегодня известно, что самолет выполнял внутренний рейс "Каунас — Киев" летом 2 июня 1976 года. В результате проблем с двигателем борт был вынужден совершить аварийную посадку.

Самолет с пасаажирами приземлился в болотистой местности недалеко от жилого массива Осокорки. В то время массив был малозаселенным, поэтому удалось избежать жертв среди гражданских.

Экипаж и пассажиры выжили. Зафиксированы лишь незначительные повреждения самолета и отсутствие серьезных травм у людей.

Этот инцидент упоминается в нескольких советских источниках, однако полный отчет о расследовании этого авиационного инцидента остался засекреченным в СССР.

Всх пассажиров эвакуировали на надувных лодках. Однако приводнение самолета на территории Киева советская власть решила замолчать. Это породило массу слухов среди киевлян.

В то время многие говорили о том, что авария произошла по вине стюардессы, которая принесла в кабину экипажа кофе и задела рычаги управления тягой. Также были слухи о погибших после взрыва, которого не было.

После аварии самолёт восстановили и ввели в эксплуатацию. Впоследствии этим воздушным судном с регистрационным номером UR-MSX пользовалась авиакомпания "Мотор Сич".

Вердикт комиссии

Комиссия, расследовавшая инцидент, сделала вывод, что причиной остановки двигателей в воздухе стала ошибка бортмеханика, молодого специалиста, совершавшего один из первых своих полетов после училища.

Он перевел рычаги управления двигателей в состояние "стоп". И хотя последующие действия командира спасли жизни пассажиров, экипаж был наказан. Командир получил строгий выговор.

Отметим: экипаж и пассажиры не пострадали!

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