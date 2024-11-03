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Як виглядає Інститут журналістики КНУ після атаки російських дронів (фото)

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Наслідки удару по Інституту журналістики КНУ Новина оновлена 03 листопада 2024, 14:45
Наслідки удару по Інституту журналістики КНУ. Фото Колаж "Телеграфу"

Також було пошкоджено гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ та інші об’єкти.

У ніч проти 3 жовтня російські війська атакували Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед". Постраждали різні міста, зокрема й Київ — там БПЛА потрапив до будівлі Інституту журналістики КНУ імені Шевченка.

Про це повідомила у Facebook випускниця ВНЗ Олена Захарченко. Вона опублікувала фото із пошкодженнями корпусу після атаки.

"Приходьте допомагати. Ми зараз прибираємо і носимо побите скло. І можете поширити пост, аби інші побачили", — написала вона на своїй сторінці.

Джерело: www.facebook.com/olena.zaharchenko

Також у мережі з’явилися ще фото наслідків удару. Їх опублікувала у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Як повідомив кореспондент "Української правди", окрім Інституту журналістики було пошкоджено гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об’єкти, магазини, колишній мотозавод.

Джерело: Українська правда
Джерело: Українська правда

У самому Інституті журналістики заявили, що у зв’язку з атакою російського безпілотника на будівлю навчального закладу заняття з 4 по 9 листопада будуть проводитись у дистанційному форматі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада пролунали потужні вибухи.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Обстріл #Війна #Фото #БПЛА #КНУ ім. Т.Г.Шевченка