Як виглядає Інститут журналістики КНУ після атаки російських дронів (фото)

Також було пошкоджено гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ та інші об’єкти.

У ніч проти 3 жовтня російські війська атакували Україну безпілотними літальними апаратами "Шахед". Постраждали різні міста, зокрема й Київ — там БПЛА потрапив до будівлі Інституту журналістики КНУ імені Шевченка.

Про це повідомила у Facebook випускниця ВНЗ Олена Захарченко. Вона опублікувала фото із пошкодженнями корпусу після атаки.

"Приходьте допомагати. Ми зараз прибираємо і носимо побите скло. І можете поширити пост, аби інші побачили", — написала вона на своїй сторінці.

Також у мережі з’явилися ще фото наслідків удару. Їх опублікувала у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Як повідомив кореспондент "Української правди", окрім Інституту журналістики було пошкоджено гуртожиток Інституту міжнародних відносин КНУ, цивільні об’єкти, магазини, колишній мотозавод.

Джерело: Українська правда

Джерело: Українська правда

У самому Інституті журналістики заявили, що у зв’язку з атакою російського безпілотника на будівлю навчального закладу заняття з 4 по 9 листопада будуть проводитись у дистанційному форматі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада пролунали потужні вибухи.