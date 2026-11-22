Не все, що коштує дешево, виявляється вигідною покупкою. У "Аврорі" продають рибні консерви за 37 гривень, однак до них є запитання

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Тунець — один із базових білкових продуктів у раціоні, проте, хоча це один із найдоступніших різновидів риби, ціни на консерви відчутно зростають, через що багато українців зацікавлені у вигідних цінах та акціях на цей продукт. Так впадає в око тунець усього за 37 гривень за баночку з "Аврори".

"Телеграф" придбав його та розібрався, що всередині та чи варто його купувати.

Тунець по 37 грн в "Аврорі" Джерело: Телеграф

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Склад і ціна тунця

Цей тунець привозять із Таїланду та випускають під торговою маркою "Домашні продукти", що належить компанії "Світчай" зі Львова. Заявлено, що в банці 70% тунця, 18% соєвої олії, а також вода та сіль. На 100 г продукту — 161 ккал, 5 г жирів та 26 г білків.

Склад, калорійність, БЖВ та виробник тунця за 37 грн з "Аврори" Джерело: Телеграф

Ціна в 37 грн на перший погляд здається привабливою, проте у банці всього 80 г. Цього достатньо для додавання у салат чи до гарніру на один раз на одну людину, проте зазвичай тунець продають у банках по 185 г, які коштують 50–100 гривень за банку. Ціна цього ж тунця з "Аврори" за 185 г виходить аж 85 гривень — це не дорого, проте вже й не дуже бюджетно. Також такий тунець продають у "Варусі" по 54,9 грн за банку 80 г (якщо купувати там, то виходить 126 грн за 185 г, що вже геть не бюджетно).

Так тунець виглядає в банці Джерело: Телеграф

Вага, вигляд і смак

З вагою марка "Домашні продукти" не дурить, у банці виявилося дійсно 80 г продукту. Після легкого прибирання олії серветками без віджиму залишилося 59 г тунця — тобто напис на банці не бреше, всередині дійсно близько 70% зазначеної риби.

Вага всього продукту та після поверхневого прибирання олії Джерело: Телеграф

Тунець у банці подрібнений і при світлі спалаху виглядає геть непривабливо, в масі спостерігаються невеликі чорні цятки, можливо, шматочки шкіри - що нормально для бюджетних консерв. Луски і шкіри не знайшлося, як буває в інших дешевих продуктах.

Як подріблений тунець виглядає зблизька Джерело: Телеграф

На смак тунець нормальний, без сторонніх присмаків, чудово смакує в салатах. Хоча всі три наявні коти впевнені, що і без салатів риба чудова — погодилися їсти всі до одного.

Вусаті судді високо оцінили бюджетний тунець з "Аврори" Джерело: Телеграф

Висновок. Тунець пристойний, можна брати, але враховуйте, що ціна не дуже бюджетна — просто вага в банці маленька. Але це навіть зручно, якщо треба зовсім трохи риби на перекус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять найдешевші пельмені з "АТБ" та "Сільпо" - м'яса у продукті за 80 грн за пачку не так вже й багато.