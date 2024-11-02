Автор найбільшого моніторингового telegram-каналу "Николаевский Ванёк" розповів, навіщо росіяни запускають свої БПЛА щоночі

Для ясності. Як ви помітили, кількість мопедів збільшується. За моїми підрахунками за жовтень їх було 1930 (звідки Генштаб взяв ще +100 я гадки не маю, враховуючи що дані я взяв чисто з того, що публікує ПС)

Коли пишу "мопеди" — це означає і шахеди, і дерьмери, і інша хе*ня з двигуном схожих на мопеди, яка імітує ці шахеди. Нюанси:

1) Мопеди запускають хвилями, зазвичай їх 3-4. Зазвичай перші хвилі наповнені виключно дерьмерами з пінопласту, далі хвилі розбавляються ла**ом з шахедами, і вже під ранок літають практично тільки шахеди.

Іноді запускають навпаки, або роблять мікс з 1+4 потім 3+2, і так далі.

2) Ці мопеди спрямовані здебільшого на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Ціль проста — закошмарити мирняк.

Дуже рідко ціляться військовими об’єктами, ще рідше влучають.

Тобто, по суті, план простий і був відомий ще з початку року — якнайбільше закошмарити цивільних, розбити більше стекол, повимикати світло, газ, воду і все на світі.

3) Ще одна мета таких масованих атак це нібито змушувати нас витрачати дорогі зенітні ракети на збиття або дерьмера або шахедів — тут по-старому публічно скажу що все погано, ракет немає і нам потрібно більше, як насправді говорити само собою не буду

4) Враховуючи спрощену логістику мопеди запускаються в основному з півночі, набагато рідше стали запускати з гЕйска або інших тимчасово живих пунктів, що запускають саме шахеди.

Проблеми:

1) Кількість об’єктів, які потрібно прикривати більше, ніж кількість МВГ (мобільні вогневі групи, – ред.)

2) Відверто слабкі інвестиції деяких областей у свою оборону

3) МВГ теж люди і можуть втомлюватися, особливо з таким графіком, як зараз у них

4) Цілі малопомітні та важкозбивні, летять болотами та дуже намагаються облітати ймовірну концентрацію МВГ або інших антимопедних засобів

Тому, шановний громадянський читач, якому "незручно" та "як це все набридло" — мопеди спрямовані саме на тебе.

Ніхто не ставитиме 800 груп МВГ в умовному Конотопі, щоб тобі шановному читачеві було комфортно в будь-якому тиловому місті.

Ставитися до мопедів потрібно простіше, на звуки реагувати, типове "на тривогу реагувати" говорити не буду, тому що так можна весь день у підвалі просидіти, якщо завжди слухатись тривоги.

Моя суб’єктивна думка, з якою ви явно не погодитеся, але все ж таки — нехай ці мопеди хоч по 15 годин літають, с*ати, головне, щоб по цілям вони не прилітали та не завдавали шкоди.

Тому якщо раптом десь буде чергове опудало, що крутиться, або мопед, умовно кажучи, літатиме туди-сюди — не переживайте, мета стоїть якраз цими мопедами нас зад**чити.

Уся ця "тисячна" кількість, що зараз запускається, завдає в кілька разів менше збитків, ніж коли сотнями мопеди запускали 2022-го, але дуже точково. Такі справи.

Джерело: пост Миколаївського Ванька у Telegram