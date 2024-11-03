Укр

Как выглядит Институт журналистики КНУ после атаки российских дронов (фото)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Последствия удара по Институту журналистики КНУ Новость обновлена 03 ноября 2024, 14:45
Последствия удара по Институту журналистики КНУ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Также были повреждены общежитие Института международных отношений КНУ и другие объекты

В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Пострадали разные города, в том числе и Киев — там БПЛА попал по зданию Института журналистики КНУ имени Шевченко.

Об этом сообщила в Facebook выпускница ВУЗа Елена Захарченко. Она опубликовала фото с повреждениями корпуса после атаки.

"Приходите помогать. Мы сейчас убираем и носим разбитое стекло. И можете распространить пост, чтобы другие увидели", — написала она на своей странице.

Источник: www.facebook.com/olena.zaharchenko

Также в сети появились еще фото последствий удара. Их опубликовала в Telegram Киевская городская военная администрация.

Как сообщил корреспондент "Украинской правды", кроме Института журналистики было повреждено общежитие Института международных отношений КНУ, гражданские объекты, магазины, бывший мотозавод.

Источник: Украинская правда
Источник: Украинская правда

В самом Институте журналистики заявили, что в связи с атакой российского беспилотника на здание учебного заведения занятия с 4 по 9 ноября будут проводиться в дистанционном формате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Обстрел #Война #Фото #БПЛА #КНУ им. Т.Г.Шевченко