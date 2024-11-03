Как выглядит Институт журналистики КНУ после атаки российских дронов (фото)

Также были повреждены общежитие Института международных отношений КНУ и другие объекты

В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Пострадали разные города, в том числе и Киев — там БПЛА попал по зданию Института журналистики КНУ имени Шевченко.

Об этом сообщила в Facebook выпускница ВУЗа Елена Захарченко. Она опубликовала фото с повреждениями корпуса после атаки.

"Приходите помогать. Мы сейчас убираем и носим разбитое стекло. И можете распространить пост, чтобы другие увидели", — написала она на своей странице.

Также в сети появились еще фото последствий удара. Их опубликовала в Telegram Киевская городская военная администрация.

Как сообщил корреспондент "Украинской правды", кроме Института журналистики было повреждено общежитие Института международных отношений КНУ, гражданские объекты, магазины, бывший мотозавод.

Источник: Украинская правда

Источник: Украинская правда

В самом Институте журналистики заявили, что в связи с атакой российского беспилотника на здание учебного заведения занятия с 4 по 9 ноября будут проводиться в дистанционном формате.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы.