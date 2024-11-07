Хмарна погода домінує: чи будуть у Києві опади цими днями

Заморозків поки не буде

Місто в тенетах хмарності, яка іноді приносить з собою дрібні дощі. Найближчими днями погода майже не зміниться, але місцями прогнозується коротке прояснення.

В кінці тижня також варто очікувати на туман. Про це йдеться в прогнозі від Meteofor.

Похмура ніч четверга, 7 листопада, зміниться ясним ранком і така погода протримається до кінця доби. Температура повітря вдень сягне +10 градусів, а нічна впала до +3 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 6 м/с.

Протягом всієї п'ятниці, 8 листопада, прогнозується хмарна погода. Ввечері можливий дрібний дощ. Показники термометрів вдень виростуть до +8 градусів, а вночі знизяться до +3 градусів. Найбільша сила вітру передбачається у денний час — помірні 6 м/с.

У першій половині доби 9 листопада очікується сильна хмарність та туман, але у другій половині — невелике прояснення. Денна температура підвищиться до +8 градусів, а нічна зменшиться до +4 градусів. Сила вітру не перевищить легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області Україні увірветься потепління до +15 градусів.