Облачная погода доминирует: будут ли в Киеве осадки в эти дни

Заморозков пока не будет

Город в сетях облачности, иногда приносящей с собой мелкие дожди. В ближайшие дни погода почти не изменится, но местами прогнозируется короткое прояснение.

В конце недели также стоит ожидать тумана. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

Пасмурная ночь четверга, 7 ноября, сменится ясным утром и такая погода продержится до конца суток. Температура воздуха днем составит +10 градусов, а ночная упала до +3 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 6 м/с.

В течение всей пятницы, 8 ноября, прогнозируется облачная погода. Вечером возможен мелкий дождь. Показатели термометров днем вырастут до +8 градусов, а ночью снизятся до +3 градусов. Наибольшая сила ветра предполагается в дневное время – умеренные 6 м/с.

В первой половине дня 9 ноября ожидается сильная облачность и туман, но во второй половине — небольшое прояснение. Дневная температура повысится до +8 градусов, а ночная снизится до +4 градусов. Сила ветра не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины ворвется потепление до +15 градусов.