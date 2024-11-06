В Україну йде потепління та в деяких областях очікується до +15

На нас чекає суха та помірно тепла погода

У четвер, 7 листопада, над Україною переважатиме антициклональна погода та високий атмосферний тиск. Тому опадів не передбачається, проте вночі місцями можливі тумани.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко на власній сторінці в Telegram. За її словами, українцям на деякий час можна забути про парасольки та насолоджуватися теплою погодою.

Відомо, що у четвер, 7 листопада, в Україні антициклон обумовить скрізь суху повітряну масу та опади не очікуються. Вітер північно-західний та західний, 5-12 метрів на секунду. У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0-3 °С морозу, а на решті території України +2…+5 °С.

Протягом дня 7 листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9…+12 °С та на півдні до +12…+15 °С. Лише на північному сході буде свіжіше, +7…+9 °С.

У Києві суттєвих опадів не передбачається і навіть світитиме сонце. Найближчої ночі у столиці +2…+4°С, завтра вдень потеплішає до +8…+10°С.

"Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа.