У Києві вперше цієї осені підморозило: метеоролиги розповіли, коли почнеться зима

Поява перших заморозків є важливим метеорологічним показником, який свідчить про сезонні зміни

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила про перший осінній заморозок у столиці України. А це означає завершення безморозного періоду 2024 року.

Вранці 5 листопада метеостанція обсерваторії зафіксувала зниження температури повітря до -2,1°С. Це перший випадок цієї осені, коли температура опустилася нижче нуля градусів.

Тривалість безморозного періоду

Цьогорічний безморозний період тривав 198 днів – з 21 квітня по 5 листопада. Цікаво, що ця тривалість практично збігається з середньою багаторічною нормою, яка становить 197 днів. За багаторічними спостереженнями, перший заморозок у повітрі зазвичай фіксується 21 жовтня.

Історичні рекорди

Кліматологи обсерваторії наводять цікаві історичні дані:

найкоротші безморозні періоди були зафіксовані у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні;

рекордно довгий безморозний період було зафіксовано у 2023 році – 232 дні.

Коли офіційно почнеться зима

Попри перші заморозки, метеорологічна зима ще не настала. Офіційний початок зими фіксується тоді, коли середньодобова температура повітря стійко переходить через 0°С у бік зниження. У Києві середня дата такого переходу припадає на 29 листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Києві покращиться погода після заморозків та хмарності. Зима вирішила ще трошки почекати.