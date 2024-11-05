Львів і не лише. Які області України накриє снігом у листопаді (карта)

У низці регіонів України буде снігова погода та похолодання

В Україні на початку листопада помітно похолодало : деякі області найближчими днями будуть вкриті снігом, а температура повітря знижуватиметься до "мінусу".

Про це свідчать дані порталу Windy.

У середу, 6 листопада, холодна температура буде у всіх областях України. Особливо холодно буде на заході країни: там стовпчик термометра покаже від нуля до -1 до 6-7 градусів тепла. Там буде і сильний сніг.

У четвер, 7 листопада, на заході та в центрі України буде сніг — температура повітря коливатиметься від +10 до +11 градусів. На півдні буде тепліше – там стовпчик термометра покаже від +12 до +14 градусів.

У п’ятницю, 8 листопада, сніг зміститься на північ і схід України: там температура повітря коливатиметься в межах 6-9 градусів. На заході стовпчик термометра покаже позначку +5…+9 градусів.

У суботу, 9 листопада, сніг накриє більшу частину України, температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів.

У неділю, 10 листопада, температура повітря в Україні коливатиметься від +4 до +9 градусів.

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