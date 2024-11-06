Морози поки відступили: якою буде погода у Києві до кінця робочого тижня

Чи будуть сезонні зміни найближчими днями

У столиці все ще тримається хмарність і місцями йдуть дрібні дощі. Синоптики кажуть, що така погода буде до кінця робочого тижня, хоча сонце іноді тішитиме місто своїми промінцями.

Водночас упродовж цих днів заморозків не буде. Про це повідомили у Meteofor.

З ночі й до самого вечора середи, 6 листопада, прогнозується мінлива хмарність. Опади відбулись тільки вночі. Денна температура сягне +9 градусів, а нічна впала до +5 градусів. Найбільші пориви вітру вирували на початку доби — свіжі 9 м/с.

Хмарність у четвер, 7 листопада, протримається лише вночі та ввечері. Опадів не буде. Показники термометрів вдень виростуть до +10 градусів, а вночі знизяться до +3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

У останній робочий день, 8 листопада, сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вранці очікується туман. Дощів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +8 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вдень — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Київ прийде зима. На цьому тижні вночі вже відбулись перші заморозки.