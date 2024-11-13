Парасолька не завадить: Києву прогнозують добові опади

Температура вночі знизиться до 0

У столиці наразі тримається сильна хмарність, яка прихопила з собою дощі та сніг. Найближчими днями містянам точно пощастить, адже упродовж 13-15 листопада очікуються щоденні опади.

Температура ж ще більше опуститься, бо вдень коливатиметься в межах +3…4 градусів, а вночі опуститься до 0. Про це свідчать дані сайту Sinoptik.

Протягом всієї середи, 13 листопада, утримається хмарна погода. Ввечері має пройти дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +4 градусів, а вночі охолонуло до +1 градусу. Максимальна сила вітру в цей день сягне тихих 1 м/с.

У четвер, 14 листопада, хмарність також не покине місто. Вночі очікується дощ зі снігом, але вже вранці залишаться тільки дрібні опади. Вдень температура сягне +3 градусів, а вночі опуститься до 0. Найбільші пориви вітру прогнозуються ввечері — легкі 2 м/с.

Останній день цього тижня, 15 листопада, принесе суцільну хмарність. Вранці мають розпочатись дрібний дощ зі снігом, які вдень поступово перейдуть у дрібні опади, хоча ввечері знову сипатиме мокрий сніг. Температура у денний час зафіксується біля +3 градусів, а в нічний — 0. Сила вітру не перевищить легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких погодних сюрпризів варто чекати українцям протягом тижня.