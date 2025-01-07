За яких умов поліція може затримати чоловіка і доставити його в ТЦК

Затримання мають право проводити виключно поліцейські

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні офіційно продовжені до 7 лютого 2025 року. При цьому представники поліції можуть затримувати військовозобов'язаних і доставляти їх до ТЦК і СП. Такі дії правоохоронців можливі, якщо громадянин порушив правила військового обліку.

"Телеграф" розповідає про те, за яких умов поліцейські мають право затримати військовозобов'язаного чоловіка і доставити його до ТЦК.

Під час дії воєнного стану чоловіки мобілізаційного віку (25-60 років) мають носити з собою не лише документи, що засвідчують їхню особу, а й військово-облікові документи.

Якщо таких документів немає, то під час перевірки співробітники поліції мають право затримати військовозобов'язаного до встановлення його статусу. А також доставити його в ТЦК і СП, де буде вручено повістку, виписано штраф або призначено дату для уточнення військово-облікових даних.

Згідно з правилами військового обліку, громадяни зобов'язані за викликом районного ТЦК і СП з'явитися для уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізації.

Також слід пам'ятати, що 18 травня 2024 року набув чинності "Закон про мобілізацію". Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти у віці від 18 до 60 років мали оновити свої дані в ТЦК і СП або через мобільний застосунок "Резерв+".

Якщо військовозобов'язаний цього не зробив, то йому загрожує штраф до 25,5 тис. грн, який потрібно заплатити протягом 15 днів.

"Ті громадяни, які не оновили дані вчасно й отримають штраф, після його сплати все одно мають пройти процедуру оновлення військово-облікових даних. За відсутності оплати або даних про оскарження постанови матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання", — підкреслюють представники ТЦК і СП.

Ігнорування повістки або порушення правил обліку може кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У такому разі поліція може здійснювати адміністративний розшук і доставку порушників до ТЦК.

Затримання військовозобов’язаних можливе у таких випадках:

зафіксовано порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобов’язаних;

чоловік немає військово-облікового документа;

військовозобов’язаний не стоїть на обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обов'язку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Важливо пам'ятати, що затримання може здійснюватися виключно поліцейськими за наявності обґрунтованих підстав. Самі працівники ТЦК не мають права затримувати громадян.

Нагадаємо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Це карається штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого із чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов’язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.