У Києві парк раптово став ініціативою Кличка: хто насправді роками боровся за нову зелену зону

У міськраді кілька років тягнули з оформленням нової паркової зони

В Оболонському районі столиці має з'явитися ще один великий парк – на вулиці Прирічній під нього буде відведено понад 16 гектарів. Відповідне рішення під закінчення 2024 року ухвалила Київська міська рада. При цьому її очільник і мер столиці Віталій Кличко чомусь подав цю ініціативу як власну. Хоча фактично збереження зеленої зони не один рік добивались місцеві мешканці, й саме вони наполягали на тому, що "Парк Прирічна" має стати реальністю.

"Телеграф" згадав хронологію боротьби за рекреаційну зону і з'ясував, які підводні камені містить цей проєкт.

Влада казала "так" парку, але нічого не робила

Земля на столичній Оболоні в районі вулиці Прирічної, де у 70-х роках влада планувала створити зону відпочинку з пляжами та рятувальну станцію, постійно "манить" забудовників. За останні два десятки років різні фірми періодично намагаються розпочати тут, на березі затоки Собаче Гирло (обмежена однойменною косою і частиною набережної), будівництво. Наприклад, у 2007 таку ідею декларувало ТОВ "Архітектурно-будівельний альянс", отримавши за погодження Київської міської ради в оренду ділянку 16,44 га. Для цього "шматочка" було змінене цільове призначення, відповідно на ньому мав "вирости" цілий комплекс будівель з квартирами, офісами, торгівельним центром тощо. Але роботи так й не почалося, в тому числі через спротив місцевих мешканців та втручання правоохоронних органів. Зокрема, у 2014 році земля була предметом судового розгляду: Дніпровська екологічна прокуратура намагалась довести, що рішення столичних депутатів було незаконним. Правда, безрезультатно.

Оця чималенька ділянка з десяток років перебувала в оренді приватної фірми

Попри це в березні 2015 року столична міськрада передумала, вирішила договір оренди з забудовником розірвати (правда, забула його про це попередити, отже термін дії договору було автоматично продовжено), спірну ділянку знову включити до зони зелених насаджень загального користування та створити на ній парк відпочинку. КП "Київські міські парки" мало оформити право користування землею та розробити концепцію парку. Але фактично нічого зроблено не було, тож у 2018 влада доручила тепер вже "Київзеленбуду", як зазначено в рішенні, "здійснити всі організаційно-правові заходи щодо облаштування парку на земельній ділянці площею 16,44 га". Та з оформленням відповідних документів і це комунальне об’єднання не поспішало: проєкт рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Прирічній було подано на розгляд профільної комісії Київміськради лише у 2021 році.

- Фактично цей документ лежав мертвим вантажем, на мою думку, це було зроблено спеціально. Адже хоча Київська міська рада ще у 2018 році не продовжила договір оренди з ТОВ "Архітектурно-будівельний альянс", статус землі змінено не було (її цільовим призначенням так й лишилась житлова забудова) й нікому не заважало взяти й випадково подати проєкт рішення про поновлення договору оренди, – пояснює можливий розвиток подій Гліб Антоненко – голова ГО "Парк Прирічна". – Але натомість у 2023 році розпочалась історія з паркінгом, який влада запланувала звести по сусідству з територією, де мав би бути парк. Замовником забудови на площі в 1,69 га виступило КП "Житлоінвестбуд-УКБ", а на виконання робіт планувалось виділити 120 млн гривень з бюджету міста.

В народі будівництво назвали "аква-паркінгом" адже на весні територія, де його мали будувати, стоїть у воді

Влада пояснювала, що поява підземного паркінгу саме в цьому місці має розвантажити прибудинкові території в районі, адже тут все вщерть забито автівками мешканців столиці, які приїжджають відпочивати до парку "Наталка" та нової рекреаційної зони на Оболонському острові. Також у КМДА обіцяли, що поруч буде облаштовано сквер із дитячими майданчиками. Місцевих мешканців здивувала логіка, адже насправді найбільша проблема з транспортом виникала на в'їзді до Оболонського району на проспекті Володимира Івасюка, звідки можна потрапити до моста-хвилі і тут логічно було б облаштовувати паркінг, при цьому до "точки" на вулиці Прирічній, на яку поклала око влада — два кілометри.

Активіст додає, що доцільність такого об'єкта викликала безліч питань. І через те, що заради цього мали б бути знищені десятки дерев, і через те, що будівництво мало проводитися прямо на дамбі, створеній заради захисту Оболонського району від підтоплення. Була відповідь в активістів й на аргумент влади, що паркінг матиме подвійне значення, адже може бути використаний і як укриття під час атак на столицю. На це в ГО "Парк Прирічна" пропонували використати бюджетні кошти на ремонт наявних сховищ в житлових будинках, за підрахунками організації вистачило б на 200 об'єктів (з урахуванням середньої вартості ремонту у столиці – 600 тис. гривень). А ще краще — спрямувати на потреби армії, наголошували представники ГО.

На акціях кияни закликали владу замість паркінгу витратити бюджетні кошти на підтримку армії

- Наша громадська організація створила петицію, наполягаючи на тому, що зелена зона на вулиці Прирічній має бути збережена, а будівництво "аква-паркінгу" ми запропонували перенести в інше місце, наприклад, на проспект Володимира Івасюка, – говорить Гліб Антоненко. – На наш погляд реальні мотиви влади щодо зведення цього об'єкта саме поруч з територією майбутнього парку в тому, що від ідеї комерційної забудови ніхто не відмовився. Якщо подивитися на кадастрову карту, на косі затоки Собаче Гирло є ще 33 гектари землі з відповідним цільовим призначенням. При цьому в травні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо передачі земельної ділянки КП "Житлоінвестбуд-УКБ" під будівництво паркінгу за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Крім того, тривають суди, адже наша громадська організація подала позов про визнання незаконним та скасування рішення Київради, відповідно до якого комунальне підприємство отримало земельну ділянку в постійне користування.

Боролася громада, а ініціатива стала мерською

Продовження історія з майбутнім парком та можливим будівництвом паркінгу поруч отримала вже у 2024 році. З одного боку, активісти в очікуванні реальних кроків посадовців намагалися подбати про зелену зону самотужки.

- Ця територія, будемо чесними, не в кращому стані. Там було багато "мертвих", аварійних дерев, які необхідно було видаляти. Чому цього не відбувалося? Формально земля перебувала тривалий час в оренді у приватної фірми, яка, звісно, нічого там не робила. Й лише після ухвалення Київміськрадою у квітні 2023 року рішення про надання дозволу "Київзеленбуду" на виконання "технічки" на землю, фактично комунальні служби змогли долучатися до догляду за цією зеленою зоною. Зокрема, у березні вже 2024 року ми разом з фахівцями управління зелених насаджень Оболонського району обстежили територію, щоб визначитися з санітарною вирубкою дерев. Зробили це для того, щоб громадськість була впевнена, що нічого зайвого там не приберуть.

Зелена зона місцями більше схожа на хащі, але дається взнаки відсутність догляду

Також місцеві мешканці самотужки проводили на території зеленої зони толоки, щоб прибрати сміття, відчистити сходинки від піску, садили дерева тощо. Згодом боролися проти спроб комунальників виконати підключення до старої трансформаторної підстанції (обслуговує житлові будинки та дитячий садок №673) острова Оболонський, що передбачало "прокол" дамби. А також слідкували за тим, щоб влада документально завершила оформлення парку Прирічна. Правда, з цим регулярно виникали складнощі та затримки, тож активісти постійно тримали фокус уваги на питанні.

- Нашу успішну петицію проти зведення "аква-паркінгу" та забудови коси Собаче гирло та звернення влада ігнорувала, натомість з'явилася на сайті Київради альтернативна петиція, нібито ініційована головою одного з ОСББ Оболонського району, – говорить Гліб Антоненко. – До нас надходила інформація, що голосування штучно накручували, в медіа з'явилися публікації, в яких описувались вигоди від появи нових об’єктів в зеленій зоні. Крім того, проти нашої громадської організації запустили потужну дискредитаційну кампанію, але ми продовжили боротися. При цьому минулого року КП "Житлоінвестбуд-УКБ" замовило на 1,5 млн гривень проєктні роботи по паркінгу. Але коли ми попросили надати копії архітектурного рішення, то отримали відмову. У цьому ми побачили бажання посадовців приховати інформацію від громадськості, адже вона б могла довести порушення законодавства.

Представники громади показують, що паркінг як раз ближче до 33 гектарів з цільовим призначенням "під забудову"

Активіст додає, що поки проігнорувала влада й пропозицію ГО про включення 33 гектарів на косі до вже наявного ландшафтного заказника місцевого значення "Затока Наталка" (затверджений рішенням Київміськради у 2020-му році). Також без відповіді лишались пропозиції проведення громадських обговорень та без руху залишалось питання із землею, на якій мав бути створений "Парк Прирічна".

- Лише 12 грудня 2024 року, тобто з більш ніж півторарічною затримкою, Київська міська рада ухвалила рішення про створення нового парку площею 16 га на вулиці Прирічній, – зазначив Гліб Антоненко. – Тобто був нарешті затверджений проєкт землеустрою, змінена категорія та цільове призначення ділянки з "земель житлової та громадської забудови" на "землі рекреаційного призначення" та ділянка передана в користування КО "Київзеленбуд". При цьому неочікувано на засіданні міський голова Віталій Кличко заявив, що створення парку – це його ініціатива. Хоча фактично це було зроблено під тиском громади й у відповідь на нашу петицію, якою ми вимагали зберегти зелену зону від забудови.

Лише в грудні 2024 формально дійшло до створення "Парку Прирічна"

Як наголосив голова ГО "Парк Прирічна" наразі невідомо, скільки коштів може знадобитися, щоб привести "відбиту" у забудовників територію до ладу. Але такі підрахунки будуть проведені найближчим часом і представлені громадськості на сторінці організації. Натомість Кличко заявляв, що нова оаза на Оболоні з дитячими майданчиками, освітленням, озелененням, системою відеоспостереження буде створюватися "на кошти меценатів".

- Ми сподіваємось, що до розробки технічного завдання на проєктування майбутнього парку буде долучена громадськість, – зазначив Гліб Антоненко. – При цьому ми розуміємо, що плани побудувати "аква-паркінг" на захисній дамбі та зеленій зоні поруч, все ще лишаються актуальними. Ми надалі будемо боротися проти цього, так само як й добиватися збереження понад 33 га коси затоки Собаче гирло від комерційної забудови.

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В один день з ухваленням рішення, що нарешті узаконило "Парк Прирічна", у Київській міській ради було зареєстровано проєкт рішення про передачу ТОВ "НОВОСЕРВІСБУД ІНВЕСТ" земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Прирічній, 13.

Схоже на традиційну "туалетну схему" - обслуговування нежитлової будівлі мало перетворитися на будівництво хмарочосу

"Йдеться про скандальний ЖК "Tower", що з’явиться менш ніж за 100 метрів від анонсованої зони відпочинку і лише за 50 метрів від наміченого паркінгу. ЖК "Tower" анонсувала у 2022 році компанія UBH, яка тоді була пов’язана з Євгеном Леськівим. Площа земельної ділянки — 0,3818 га, сформована за рахунок прибудинкової території сусіднього будинку. Ця територія ніколи не була у фактичному користуванні ТОВки, але без неї реалізація свічки-монтсра із гелікоптерним майданчиком неможлива", — пояснив значення цього документу у пості на Facebook представник громадської ради при Оболонській РДА Євген Слесаренко.

Але вже за кілька днів стало відомо, що завдяки втручанню громадськості проєкт рішення було повернуто суб'єкту подання. Таким чином, поки будівництво багатоповерхівки не розпочнеться, але гарантії, що забудовник знову не спробує "продавити" питання на свою користь, немає. Тож активісти й далі стежитимуть за планами влади щодо Оболоні.

Як повідомляв "Телеграф", у місцевої влади була ідея побудувати підземний паркінг на 320 авто в історичному центрі Києва. Проти появи цього об'єкту на Старокиївській горі під Пейзажною алеєю активно виступала громадськість.