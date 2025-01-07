Чи можна одночасно отримувати субсидію та пільги на комуналку? У ПФУ дали чітку відповідь
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Дехто плутає ці два види допомоги
Деякі українці мають право на субсидію для оплати комунальних послуг. Крім того, певні категорії громадян можуть отримати пільги на оплату комуналки. Проте одночасно отримати й те й те неможливо.
І чому різниця між житловою субсидією та пільгою розповіло Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на своїй Facebook-сторінці. Багато людей помилково вважають, що це одне й те саме, проте це не так.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг — це державна підтримка для сімей з обмеженими фінансовими можливостями, які не можуть повністю покрити витрати на комунальні послуги. Така допомога призначається з урахуванням фінансового становища та майнового стану родини. На неї можуть розраховувати домогосподарства з низьким рівнем доходу за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги.
Соціальні пільги на оплату послуг ЖКГ доступні для різних груп населення, зокрема: учасників бойових дій, родин полеглих воїнів, захисників України, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей війни та сімей з трьома і більше дітьми. Важливо зазначити, що умови надання пільг на комунальні послуги різняться — для деяких категорій громадян вони надаються незалежно від рівня доходів, тоді як для інших враховується загальний місячний дохід всієї родини.
При цьому родина може розраховувати лише на один вид допомоги — або субсидію, або пільгу. Одночасно вони не надаються.
"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один з видів допомоги", — наголосили у ПФУ.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за 15 хвилин можна подати спрощену заяву на отримання субсидії. Її особливість в тому, що більшість даних Пенсійний фонд самостійно братиме з реєстрів — заявник надає тільки основну інформацію.