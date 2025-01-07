Чи можна одночасно отримувати субсидію та пільги на комуналку? У ПФУ дали чітку відповідь

Дехто плутає ці два види допомоги

Деякі українці мають право на субсидію для оплати комунальних послуг. Крім того, певні категорії громадян можуть отримати пільги на оплату комуналки. Проте одночасно отримати й те й те неможливо.

І чому різниця між житловою субсидією та пільгою розповіло Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на своїй Facebook-сторінці. Багато людей помилково вважають, що це одне й те саме, проте це не так.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг — це державна підтримка для сімей з обмеженими фінансовими можливостями, які не можуть повністю покрити витрати на комунальні послуги. Така допомога призначається з урахуванням фінансового становища та майнового стану родини. На неї можуть розраховувати домогосподарства з низьким рівнем доходу за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги.

Соціальні пільги на оплату послуг ЖКГ доступні для різних груп населення, зокрема: учасників бойових дій, родин полеглих воїнів, захисників України, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей війни та сімей з трьома і більше дітьми. Важливо зазначити, що умови надання пільг на комунальні послуги різняться — для деяких категорій громадян вони надаються незалежно від рівня доходів, тоді як для інших враховується загальний місячний дохід всієї родини.

При цьому родина може розраховувати лише на один вид допомоги — або субсидію, або пільгу. Одночасно вони не надаються.

"За наявності одночасно права на субсидію та пільгу надається один з видів допомоги", — наголосили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за 15 хвилин можна подати спрощену заяву на отримання субсидії. Її особливість в тому, що більшість даних Пенсійний фонд самостійно братиме з реєстрів — заявник надає тільки основну інформацію.