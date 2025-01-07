"Торецьк у вогні": як зараз виглядає місто з висоти після тактики випаленої землі росіян (відео)

Торецьк показали з висоти

Місто Торецька Бахмутського району Донецької області залишається однією з гарячих точок на військовій карті України. Росіяни за роки перетворили його на руїни, знищуючи все на своєму шляху. Нині це місце бетонних руїн.

На офіційній сторінці у Facebook бригади "Хижак" Патрульної поліції Нацполіції України показали, як зараз виглядає місто. Там опублікували відео, на якому видно Торецька з висоти пташиного польоту.

"Торецьк у вогні. Російська армія використовує звичну для себе тактику — "випаленої землі". Ворог посилює штурми", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що від Торецька практично нічого не залишилося. Можна помітити лише зруйновані багатоповерхівки, пожежі та дим над містом.

Торецьк у грудні 2024

Наприкінці минулого року воїни 42-ї бригади показали, як виглядає зруйнований росіянами Торецьк.

"На 2014 рік у Торецьку жили своє повноцінне життя близько 70 тисяч людей… А ось уже на грудень 2024 року — близько півтори тисячі місцевих відмовляються виїжджати з колись славетного міста. Така нині чисельність населення в Торецьку. Від якого вже майже нічого не залишилося" після приходу "визволителів", — йшлося у повідомленні.

Торецьк у листопаді 2024

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга опублікував фотографію, на якій показав, яким стало місто Торецьк.

Торецьк у жовтні 2024

Восени в одному з пабліків з’явилося відео з висоти пташиного польоту, де видно, як виглядає Торецьк.

Що відомо про Торецького

Торецьк розташований на лінії фронту в Донецькій області.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, захоплення Торецька дасть можливість наступати росіянам у бік Покровська або Авдіївського напрямку, Краматорська, Слов’янська на посилення війська в районі Часового Яру.

7 січня поточного року росіяни були помічені у північних та північно-західних околицях Торецька. Про це свідчать дані DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов розповів, як змінилася тактика РФ на Торецькому напрямку.