У деяких областях засніжить вже 13 листопада: що ще прогнозують синоптики

Опади охоплять значну територію країни

В Україні 13 листопада очікується переважно хмарна погода з проясненнями. У західних та північних областях місцями випаде мокрий сніг, а на решті території можливі невеликі дощі.

Температура повітря вночі знизиться до мінусових позначок, а вдень не підніметься вище +7 градусів. Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич.

Якої погоди чекати у різних регіонах

За прогнозами фахівця, вітер буде слабким – 3-8 метрів на секунду, змінних напрямків. Нічна температура повітря опуститься до позначок -3…+4 градусів. На півдні країни буде дещо тепліше – в Одеській області та Криму температура триматиметься в межах +2…+7 градусів.

Денна температура повітря сягатиме +2…+7 градусів Цельсія. Найхолодніше буде в Карпатах та на Закарпатті – близько нуля градусів удень.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада, Укргідрометцентр

Карта опадів на 13 лисопада за даними Ventusky

Опади охоплять значну територію країни. У західних та північних областях місцями очікується мокрий сніг через зниження температури повітря. На решті території пройдуть дощі, але їхня інтенсивність буде незначною.

Синоптична ситуація в Україні та Європі

Синоптики зазначають, що період уповільнених синоптичних процесів у Європі триватиме ще кілька днів. Суттєві зміни погоди в Україні розпочнуться з 15 листопада через формування малорухливого циклону в західній частині Чорного моря.

Атмосферний тиск залишатиметься на стабільному рівні. Метеорологи підкреслюють, що такі погодні показники цілком відповідають кліматичній нормі середини листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода у Києві наступного тижня. Мешканцям та гостям столиці не варто забувати про парасольки.