Чи можна мобілізувати "критичного" працівника з бронюванням? У ТЦК дали відповідь

Процедура визначена законом

У разі бронювання працівника без використання порталу "Дія", підприємство повинно надати ТЦК відповідні документи. Після цього особа зможе отримати відстрочку від призову.

Про це "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він пояснив, що у разі бронювання працівника через "Дію", ця інформація відразу підтягується в реєстр "Оберіг".

Якщо ж співробітників бронюють без "Дії", потрібно повідомлення про отримане бронювання надати в ТЦК, який внесе цю інформацію в "Оберіг". Також Істомін зазначив, що працівник заброньований, доки працює на підприємстві.

За його словами, підприємство бронює своїх працівників без участі ТЦК, а потім оформлює їм відстрочку. Речник наголосив, що це завдання керівника підприємства.

"Керівник підприємства знає — критичне воно чи ні та скільки людей він може забронювати. І керівник підприємства зобов'язаний забронювати цих людей і оформити їм відстрочку", – зазначив Істомін.

Він наголосив, що бронювання — це один з пунктів для надання відстрочки. За словами речника, саме по собі бронювання ще не результат — після його отримання потрібно оформити відстрочку.

Він нагадав, що Постанова 560 передбачає, що органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються. До відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки подаються відповідні документи.

Також Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку. Таким громадянам оформлюється відстрочка від призову під час мобілізації.

Істомін пояснив, що підприємство повинно надіслати до ТЦК документи на своїх працівників: клопотання керівника щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних.

За його словами, ТЦК надають відстрочку на 90 днів, а потім її можна продовжити. Водночас для підприємств, які бронюють своїх працівників через "Дію", відстрочка надається автоматично, і для деяких з них строк може сягати до 1 року.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко звернувся до Міноборони України задля пояснення випадку мобілізації заброньованого працівника критичного підприємства. Водночас у ЗСУ вже надали коментар з цього питання.