Росіяни окупували ще три села на Донеччині. Як змінилась лінія фронту 7 січня (карти боїв)

Попри значні втрати, росіяни не відмовляються від своїх планів

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. За останню добу вони захопили три населені пункти — Лозову, Іванівку та Шевченко.

Про це свідчать дані аналітичного порталу DeepState. Також зафіксовано просування російських підрозділів у Торецьку, де наразі уточнюється лінія зіткнення. Аналогічна ситуація спостерігається в районі Бердина.

Росіяни окупували Лозову

Окупація Іванівки

Росіяни окупували Шевченко

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулося 199 бойових зіткнень. Російська авіація здійснила 48 авіаударів із застосуванням 57 керованих авіабомб. Також було зафіксовано використання 837 дронів-камікадзе.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де зафіксовано 40 спроб прориву оборони біля населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр та інших. На Торецькому напрямку основні бойові дії зосереджені поблизу Щербинівки та Торецька.

Українські військові продовжують стримувати наступ на всіх напрямках. За добу лише на Покровському напрямку російські війська втратили 375 військових, з них 185 — безповоротно. Знищено три автомобілі, антену управління БПЛА, три мотоцикли, три багі та три артилерійські системи. Також пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту та дві гармати.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ пішли в наступ у Курській області. Росіяни не чекали такого від українських військових.