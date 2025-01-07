Трамп продовжує мріяти про покупку Гренландії. У Данії наважилися на серйозний крок (фото)

Протягом 500 років на попередніх датських королівських гербах були присутні три корони

Король Данії Фредерік X змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію та Фарерські острови. Це може бути пов’язане з намірами новообраного президента США купити цю територію.

Таким чином король заявив про намір зберегти автономну датську територію та колишню колонію у складі Королівства Данія. Про це пише The Guardian.

"Протягом 500 років на попередніх датських королівських гербах були присутні три корони — символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, яка була укладена Данією між 1397 і 1523 роками. Вони також є важливим символом сусідньої Швеції", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в оновленій версії королівського герба корони були видалені та замінені більш помітними, ніж раніше — білим ведмедем та бараном, які символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.

Королівський будинок Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах та печатках, а його елементи датуються 12 століттям, "зміцнює значущість Співдружності". Три корони, за словами Фредеріка Х, було видалено, оскільки "вони більше не актуальні". Він сказав, що ці зміни були внесені за рекомендацією Комітету, який був призначений одразу після його вступу на посаду 14 січня 2024 року.

Новий дизайн – праворуч. Фото: Kongehuset.dk

У своїй першій новорічній промові король заявив наступне:

"Ми всі єдині, і кожен з нас відданий королівству Данія. Від датської меншини в Південному Шлезвізі, яка навіть знаходиться за межами королівства, і аж до Гренландії. Ми належимо один одному", — заявив він.

The Guardian пише, що королівський герб з 1819 року змінювався тричі, а саме: у 1903, 1948 та 1972 роках.

Син Трампа висловився про Гренландію

Дональд Трамп-молодший зробив у соціальних мережах заяву про Гренландію:

"Я чув, що народ Гренландії — MAGA (Make America Great Again, ("Повернемо Америці колишню велич"), — Ред.). Мій син, Дональд-молодший та інші представники будуть подорожувати туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць та пам'яток. Гренландія – неймовірне місце, і люди матимуть величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми захищатимемо її від дуже жорстокого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію знову великою", — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Довідка: Гренландія — це найбільший у світі острів площею 2,1 млн кв. км. Його населення становить лише близько 56 тисяч осіб. Він став датською колонією у XVIII столітті. Після референдуму 1979 року Гренландія стала самоврядною автономією у складі Данії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після заяви Дональда Трампа про бажання купити Гренландію Данія має намір посилити безпеку свого острова.