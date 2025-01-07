Знову нічим дихати. У Києві різко погіршилась якість повітря

В одному з районів показники у нормі

У вівторок, 7 січня, у столиці України в Києві вперше з початку року зафіксовано погіршення якості повітря. У більшості регіонів середні дані перетнули межу допустимої норми забрудненості.

Про це свідчить портал SaveEcoBot. Зазначається, що станом на 09:30 ранку якість повітря в Києві на жовтому рівні. Водночас один з районів на зеленому рівні, там якість повітря у межах норми.

Наразі найгірша ситуація у Святошинському районі, де рівень забруднення сягнув позначки 75 AQI PM2.5. В інших районах, окрім Облонського, цифри коливаються від 60 до 52 AQI PM2.5. Лише на Оболоні якість повітря у межах норми — 50 AQI PM2.5, але це верхня межа допустимої норми. Зміни радіаційного фону не зафіксовані.

Вологість повітря у столиці становить 85%, а швидкість вітру — 1 м/с, що може сприяти погіршенню якості повітря. Вітер має північно-східний напрямок.

Водночас у деяких регіонах України також спостерігається погіршення якості повітря, але до помаранчевої чи червоної межі показники не дійшли. Достеменно не відомо чому погіршилась якість повітря в Києві, проте це може нести загрозу стану здоров'я чутливих людей.

Зауважимо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київ вирішив закупити трамвайні вагони за космічною ціною.