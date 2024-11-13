Мокрий сніг, заморозки і не тільки: синоптик розповів про погодні сюрпризи цього тижня

Денні температури не потішать теплом

В Україні очікуються суттєві погодні зміни. Вони принесуть відчутне похолодання та опади у різних регіонах країни.

Як повідомив провідний синоптик Ігор Кібальчич у коментарі сайту "Телеграф", найближчими днями українців очікує нестабільна погода з помітними температурними коливаннями. Детальніше про це у матеріалі: Коли в Україні варто чекати +13 градусів

За прогнозом експерта, 13-14 листопада територію України накриє хмарна погода з періодичними проясненнями. Особливу увагу варто звернути жителям західних та північних областей, де очікуються опади у вигляді мокрого снігу. В інших регіонах прогнозуються невеликі дощі.

"Вітрова активність буде помірною – 3-8 метрів на секунду, з змінними напрямками. Це не становитиме загрози для господарської діяльності та комфорту громадян", – зазначив Кібальчич.

Щодо температурного режиму, синоптик прогнозує помітні коливання протягом поточного тижня. З 13 по 17 листопада нічні температури коливатимуться від -3 до +4 градусів Цельсія на більшій частині території. Винятком стануть південні регіони – на Одещині та в Криму буде дещо тепліше, від +2 до +7 градусів.

Денні температури також не потішать теплом – стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +7 градусів. Найхолодніше буде в Карпатському регіоні та на Закарпатті, де температура триматиметься близько нуля.

"Такі показники цілком відповідають кліматичній нормі для середини листопада. Це типова осіння погода з поступовим переходом до зимових температур", – підкреслив метеоролог.

Так, 13 листопада нічна температура повітря в окремих регіонах опуститься до позначок -3…+4 градусів. На півдні країни буде дещо тепліше – в Одеській області та Криму температура триматиметься в межах +2…+7 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах та на Закарпатті – близько нуля градусів удень.

Прогноз погоди на 13 листопада

14 листопада на заході країни не сніжитиме, можливий невеликий дощ. Вдень сонце пригріє до +5 градусів, а вночі до -1 градуса. А от північні області зі столицею опади не відпустять, протягом дня може зриватись сніг з дощем. Температура вдень становитиме до +5 градусів, а вночі до 0.

Східні області також очікує невеликий мокрий сніг, але вдень стовпчик термометра сягне до +7 градусів, а вночі до +3 градусів. Південні та центральні області опади оминуть, а температура не опуститься нижче нуля навіть вночі.

Прогноз погоди на 14 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, синоптики прогнозують на заході значні опади у вигляді снігу та дощів. Термометр вдень сягне позначки +6 градусів, а вночі -1 градус.

Північні області також очікує мокрий сніг та дощ, але вдень буде тепло, до +5 градусів. Сніг дотягнеться і до сходу країни, де вдень повітря прогріється до +6 градусів. А от південні області очікує похмура погода з невеличким дощем, але без снігу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною. Зібрали для вас народні примети.