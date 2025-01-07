Будівлі розвалювалися на очах. Перші кадри потужного землетрусу у Тибеті (відео)

Приблизно одна тисяча будинків зруйнована

У вівторок, 7 січня, зранку у віддаленому регіоні Тибету у Китаї стався потужний землетрус. Його сила сягнула 7,1 бала за школою Ріхтера. Попередньо є багато загиблих та постраждалих.

Як повідомляє CNN, епіцентр землетрусу був високо на віддаленому Тибетському плато поблизу Гімалайського кордону з Непалом.

Перші потужні поштовхи люди відчули о 9:05 за місцевим часом. Швидко сила землетрусу сягнула магнітуди 7,1. У мережі вже показали сам момент землетрусу, а також його наслідки. На відео видно, як сильно здригається земля, люди та авто зупиняються, деякі споруди падають від поштовхів.

За останніми даними, загинуло 53 людини, щонайменше 62 отримали поранення різного ступеня. Землетрус зруйнував понад одну тисячу будинків.

Додамо, що землетрус відчували не лише в Тибеті, але й у сусідніх країнах. У столиці Непалу Катманду повідомляли про сильні поштовхи, які також зачепили район біля гори Еверест. Землетрус зафіксували й у північних регіонах Індії та в Бутані.

На місці трагедії працюють рятувальники, кількість постраждалих та загиблих може збільшитись, адже під завалами є люди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США сталося три потужні землетруси на початку грудня в одному зі штатів.