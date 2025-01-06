2025 рік буде більш успішним для України, ніж для Росії

Новий рік може принести значно більше позитиву Україні, ніж Росії. При цьому Курська операція ЗСУ може стати "початком кінця" для Володимира Путіна.

Про це написав колишній командувач Об’єднаного полку хімічного, біологічного та ядерного захисту Великобританії, полковник Хаміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph. За його словами, зараз з’являється все більше ознак того, що президент України Володимир Зеленський залишатиметься на своїй посаді на початку 2026 року, тоді як Путіну у кращому разі світитиме "вілла в Північній Кореї".

"Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року, як це було для Гітлера в 1943 році", — написав він.

За його словами, Путіна вже принизили у Сирії, а також у Москві, коли вибух самоката ліквідував генерала Ігоря Кириллова. При цьому полковник зазначив, що глава Кремля пообіцяв у новорічному зверненні повернути території в Курській області до 7 січня, але натомість ЗСУ перейшли в новий наступ і, схоже, розгромили 801-у бригаду морської піхоти.

"Російський фронт у Курську виглядає дуже хитким, і Україна, замість того, щоб просто утримуватися, може досягти успіхів. У відчаї Путін відправляє одного зі своїх найдовіреніших генералів у регіон у спробі врятувати ситуацію. У Росії, схоже, багато розмінних генералів, але немає військової техніки, щоб завадити цьому останньому українському наступу", — додав Бреттон-Гордон.

За його словами, Путін також розуміє, що після вступу на посаду президента США Дональд Трамп навряд чи надаватиме йому якусь послугу. Це може призвести до того, що Кремлю доведеться приймати вигідну Україні угоду або готуватися до того, що Вашингтон повністю підтримуватиме Зеленського.

Бреттон-Гордон додав, що Путін перебуває під реальним тиском, особливо у світлі падіння диктатури Башара Асада.

"Це позитивно, але вкрай важливо, щоб Захід і країни НАТО продовжували чинити тиск і не давали йому жодного виходу. Справи України виглядають оптимістичніше, якщо ми збережемо самовладання", — додав він.

Як повідомлялося раніше, аналітик Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу" про те, що новий наступ ЗСУ у Курській області став повною несподіванкою для росіян.