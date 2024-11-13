Зонтик не помешает: Киеву прогнозируют суточные осадки

Температура ночью снизится до 0

В столице держится сильная облачность, которая прихватила с собой дожди и снег. В ближайшие дни горожанам точно повезет, ведь в течение 13-15 ноября ожидаются ежедневные осадки.

Температура еще больше опустится, потому что днем будет колебаться в пределах +3…4 градусов, а ночью опустится до 0. Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.

В среду, 13 ноября, сохранится облачная погода. Вечером предстоит мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +4 градусов, а ночью охладился до +1 градуса. Максимальная сила ветра в этот день достигнет тихих 1 м/с.

В четверг, 14 ноября, облачность также не покинет город. Ночью будет идти дождь со снегом, но уже утром останутся только мелкие осадки. Днем температура составит +3 градуса, а ночью опустится до 0. Наибольшие порывы ветра прогнозируются вечером — легкие 2 м/с.

Последний день этой недели, 15 ноября, принесет сплошную облачность. Утром предстоит мелкий дождь со снегом, которые днем постепенно перейдут в мелкие осадки, хотя вечером снова будет сыпать мокрый снег. Температура в дневное время зафиксируется около +3 градусов, а в ночное – 0. Сила ветра не превысит легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких погодных сюрпризов следует ждать украинцам в течение недели.