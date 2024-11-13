"За межею здорового глузду". Київрада може віддати скандальні ділянки забудовнику, в якого їх перед цим відсудила

Міська рада Києва не перший рік судиться з забудовниками через Екопарк Осокорки

Через Київраду намагаються протягнути рішення про поновлення оренди земельних ділянок на території Екопарку Осокорки для ТОВ "Контактбудсервіс", за яким стоїть "Столиця Груп" Влади Молчанової. Абсурдність ситуації в тому, що Київрада ось уже декілька років судиться з цим самим забудовником за позбавлення його права оренди на ці самі ділянки і навіть виграла в частині таких справ.

Про те, що 13 листопада земельна комісія Київської міської ради проголосувала за подану з голосу пропозицію про поновлення оренди для ТОВ "Контактбудсервіс" ділянок на території Екопарку Осокорки, повідомила депутат Київради Євгенія Кулеба.

"Прямо зараз на земельній комісії з ГОЛОСУ "інвестори Аркади" вносять проект рішення про поновлення оренди ділянок Екопарку Осокорки. Громада, звичайно, не була поінформована. Просто дуже потрібно забудувати зелену зону", — написала депутатка, опублікувавши копію проекту відповідного рішення.

Як зазначила у коментарі "Телеграфу" активістка ГО "Екопарк Осокорки" Наталія Чернишова, формальним ініціатором подання пропозиції про поновлення оренди став такий собі Віталій Щербаков, який вважається представником інвесторів недобудів "Банку Аркади". Нагадаємо, частина цих інвесторів вважає, що забудова "Екопарку Осокорки" якось сприятиме добудові їхніх квартир.

"У інвесторів "Аркади" є два умовно поділені табори – одні під Молчановою, і роблять усе, що вона скаже, а інші виступають проти неї, тому що зрозуміли, що добудов квартир не буде. Щербаков – якраз із першого табору, тобто фактично це представник забудовника, який виконує його накази", — розповідає Чернишова.

Саму ж ситуацію з продовженням оренди для ТОВ "Контактбудсервіс" Чернишова вважає більш ніж абсурдною.

"Це просто парадокс. Більше, ніж за межею здорового глузду. З одного боку юридичний департамент (Київради) намагається розірвати договори оренди через невиконання забудовником умов, а з іншого – земельна комісія хоче заново віддати в оренду ці території. Ігноруючи той факт, що Верховний Суд, розглянувши всі документи і докази, прийняв рішення, що з боку ТОВ "Контактбудсервіс" були порушення", — підкреслила активістка.

Чернишова також зазначила, що наразі у ГО "Екопарк Осокорки" є й нові дані щодо порушень з боку забудовника "Контактбудсервіс", зокрема щодо заниження оціночної вартості землі, з чого випливає, що забудовник сплатив за її оренду майже вдвічі менше від того, що мав сплатити. Але, схоже, що ці дані земельна комісія Київради вирішила проігнорувати.

"За це (порушення з боку ТОВ "Контактбудсервіс", — ред.), має бути кримінальне покарання, і наразі про це про це подано до Генпрокуратури, готується також заява до ДБР. І мене сьогодні дуже обурило, що коли ми всю ці інформацію озвучили на засіданні земельної комісії, її голова Михайло Терентьев на них не відреагував. Зате йому вистачило якоїсь показаної Щербаковим у смартфоні довідки, про те, що, начебто, "всі борги сплачено", аби стати на бік забудовника і поставити це питання на голосування і зрештою винести на сесію Київради", — наголосила Чернишова.

За її словами питання щодо продовження оренди ймовірно буде розглядатися на сесії Київради 21 листопада. І, з огляду на поточну ситуацію, шанси на те, що депутати захистять Екопарк Осокорки і не проголосують за це рішення, дуже невисокі.

"БЮТ, "Удар", а також частина ЄС і залишки ОПЗЖ — всі вони на стороні Молчанової. Тож скоріше за все у цьому питанні, на жаль, буде більшість. А судячи з того, які останнім часом депутати Київради приймають рішення – вони не бояться жодних наслідків. Тому у забудовника всі карти на руках. Хоча в здоровому суспільстві такого б не мало відбуватися", — резюмувала активістка ГО "Екопарк Осокорки".

Нагадаємо, всього на території Екопарку Осокорки в оренді ТОВ "Контактбудсервіс" перебувало 5 ділянок. Щодо трьох з них (на схемі нижче — №1, №4 та №5 судами прийнято рішення на користь "Контактбудсервіс", тобто договори оренди продовжено. На ділянці №1 наразі "Столицею Груп" наразі вже ведеться забудова. По одній ділянці (№2 на схемі) Верховний Суд став на бік Київради і розірвав оренду. А ще одна (№3 на схемі) перебуває на стадії касаційного розгляду.

Детальніше про це можна прочитати у матеріалі "Телеграфу": "Знищення екопарку і дорога "в нікуди": як у Кличка готуються забудувати цілісну екологічну систему на Осокорках".