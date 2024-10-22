Кличко відсторонив свого заступника після антикорупційного розслідування журналістів: що каже сам Прокопів

Кличко ініціює розслідування правоохоронцями

Після гучного антикорупційного розслідування щодо майна заступника міського голови Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва та його родини, його відсторонили від виконання обов'язків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас сам Прокопів наголосив, що відкритий до співпраці і чесно відповідав на усі запитання журналістів.

"Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва. А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", — пише Кличко.

Зазначається, що Прокопів ознайомився з обома частинами розслідування bihus.інфо. Він наголосив, що за роки роботи в органах місцевого самоврядування, та як публічна людина, завжди був відкритий до діалогу.

"Що, власне, вони і підтвердили у своєму матеріалі. Я не маю чого приховувати, тому і сам, коли почали телефонувати родичам та моїм друзям, запросив їх на чесну розмову. Майже дві години я відповідав на усі запитання, які цікавили журналістів", — йдеться у повідомлені.

До того ж Прокопів наголосив, що поважає роботу усіх правоохоронних структур, тому не заперечує їх розслідування, якщо воно дійсно треба. Ба більше він готовий до співпраці з ними, і до можливих перевірок.

"Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі", — додав заступник Кличка.

Нагадаємо, що в антикорупційному розслідуванні йдеться про елітну нерухомість в центрі Києва та кілька комунальних підприємств, якими володіє Прокопів або його наближені люди.

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