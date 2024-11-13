"За пределом здравого смысла". Киевсовет может отдать скандальные участки застройщику, у которого их перед этим отсудил

Городской совет Киева не первый год судится с застройщиками из-за Экопарка Осокорки

Через Киевсовет пытаются продлить решение о возобновлении аренды земельных участков на территории Экопарка Осокорки для ООО "Контактбудсервис", за которым стоит "Столица Груп" Влады Молчановой. Абсурдность ситуации в том, что Киевсовет вот уже несколько лет судится с этим же застройщиком за лишение его права аренды на эти же участки и даже выиграл в части таких дел.

О том, что 13 ноября земельная комиссия Киевского городского совета проголосовала за поданное с голоса предложение о возобновлении аренды для ООО "Контактбудсервис" участков на территории Экопарка Осокорки, сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

"Прямо сейчас на земельной комиссии из ГОЛОСА "инвесторы Аркады" вносят проект решения о возобновлении аренды участков Экопарка Осокорки. Общественность, конечно, не была информирована. Просто очень нужно застроить зеленую зону", — написала депутат, опубликовав копию проекта соответствующего решения.

Как отметила в комментарии "Телеграфу" активистка ОО "Экопарк Осокорки" Наталья Чернышева, формальным инициатором подачи предложения о возобновлении аренды стал некий Виталий Щербаков, который считается представителем инвесторов недостроев "Банка Аркады". Напомним, часть этих инвесторов считает, что застройка "Экопарка Осокорки" каким-то образом будет содействовать достройке их квартир.

"У инвесторов "Аркады" есть два условно поделенных лагеря – одни под Молчановой, и делают все, что она скажет, а другие выступают против нее, потому что поняли, что достроек квартир не будет. Щербаков – как раз из первого лагеря, то есть фактически это представитель застройщика, который выполняет его приказы", — рассказывает Чернышева.

Саму же ситуацию с продлением аренды для ООО "Контактбудсервис" Чернышева считает более чем абсурдной.

"Это просто парадокс. Более, чем за пределом здравого смысла. С одной стороны юридический департамент (Киевсовет) пытается расторгнуть договоры аренды из-за невыполнения застройщиком условий, а с другой – земельная комиссия хочет заново отдать в аренду эти территории. Игнорируя тот факт, что Верховный Суд, рассмотрев все документы и доказательства, принял решение, что со стороны ООО "Контактбудсервис" были нарушения ", — подчеркнула активистка.

Чернышова также отметила, что в настоящее время у ОО "Экопарк Осокорки" есть и новые данные относительно нарушений со стороны застройщика "Контактбудсервис", в частности по занижению оценочной стоимости земли, из чего следует, что застройщик оплатил ее аренду почти вдвое меньше того, что имел оплатить. Но, похоже, эти данные земельная комиссия Киевсовета решила проигнорировать.

"За это (нарушение со стороны ООО "Контактбудсервис", — ред.), должно быть уголовное наказание, и об этом подано в Генпрокуратуру, готовится также заявление в ГБР. И меня сегодня очень возмутило, что когда мы всю эту информацию озвучили на заседании земельной комиссии, ее глава Михаил Терентьев на них не отреагировал. Зато ему хватило какой-то показанной Щербаковым в смартфоне справки о том, что, якобы, "все долги уплачены", чтобы встать на сторону застройщика и поставить этот вопрос на голосование и в конце концов вынести на сессию Киевсовета", — подчеркнула Чернышева.

По ее словам, вопрос о продлении аренды вероятно будет рассматриваться на сессии Киевсовета 21 ноября. И, учитывая текущую ситуацию, шансы на то, что депутаты защитят Экопарк Осокорки и не проголосуют за это решение, очень невысоки.

"БЮТ, "Удар", а также часть ЕС и остатки ОПЗЖ – все они на стороне Молчановой. Так что, скорее всего, в этом вопросе, к сожалению, будет большинство. А судя по тому, какие в последнее время депутаты Киевсовета принимают решение – они не боятся никаких последствий. Потому у застройщика все карты на руках. Хотя в здоровом обществе такого бы не должно происходить", – резюмировала активистка ОО "Экопарк Осокорки".

Напомним, всего на территории Экопарка Осокорки в аренде ООО "Контактбудсервис" находилось 5 участков. Относительно трех из них (на схеме ниже — №1, №4 и №5 судами принято решение в пользу "Контактбудсервис", то есть договоры аренды продлены. На участке №1 сейчас "Столицей Групп" сейчас уже ведется застройка. По одному участку (№ 2 на схеме) Верховный Суд встал на сторону Киевсовета и разорвал аренду. находится на стадии кассационного разбирательства.

Детальнее об этом можно прочитать в материале "Телеграфа": "Уничтожение экопарка и дорога "в никуда": как у Кличко готовятся застроить целостную экологическую систему на Осокорках".