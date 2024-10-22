Заступник Кличка Прокопів вирішив звільнитися після гучного розслідування та зробив цікаву заяву

Володимир Прокопів вирішив звільнитися після гучного розслідування

Заступник міського голови Києва Віталія Кличка Володимир Прокопів, якого усунули від виконання обов’язків після гучного антикорупційного розслідування, написав заяву на звільнення. За його словами, за свою посаду він "ніколи не тримався".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Ця інформація з’явилася у вигляді оновлення до посту, яким він прокоментував скандал раніше.

"За посаду заступника голови КМДА ніколи не тримався, тому написав заяву на звільнення на імʼя Київського міського голови.", — заявив Прокопів.

Нагадаємо, що у вищезгаданому антикорупційному розслідуванні йдеться про елітну нерухомість у центрі Києва та декілька комунальних підприємств, якими володіє Прокопів або його наближені люди. Після гучного матеріалу журналістів мер Києва заявив, що Прокопіва вже усунули, а сам чиновник вирішив прокоментувати ситуацію, заявивши, що готовий до можливих перевірок.

Раніше "Телеграф" повідомляв про завершення досудового розслідування у справі сімейства Гринкевичів.