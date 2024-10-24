Замість реабілітаційного центру: як друг зама Кличко обзавівся новою нерухомістю на Трухановому острові

Земляк Прокопіва володіє елітною нерухомістю та гектарами столичної землі

На Трухановому острові у Києві давно хотіли збудувати реабілітаційний центр для військовослужбовців. Але згодом від цієї ідеї повністю відмовилися на користь зведення приватних об’єктів.

Власником однієї такої будівлі став друг заступника мера Києва Володимира Прокопіва Андрій Стеценко. Про це стало відомо із розслідування команди Bihus.info.

З 2018 року його дружина працює у Київраді, а саме у Секретаріаті, який раніше очолював Прокопів. Родина Стеценка переїхала з Івано-Франківська у Київ, де багато років винаймали квартиру у фірми тестя Прокопіва, зазначають журналісти.

Стеценко допоміг Прокопіву отримати у власність елітну нерухомість за копійки. Спочатку він інвестував від свого імені в будівництво ЖК Signature, а потім купив квартиру в чотири рази дешевше за ринкову ціну. Далі Стеценко за ті самі гроші продав житло фірмі дружини Прокопіва. Нині ЖК Signature – найдорожчий ЖК Києва.

ЖК Signature

При цьому Стеценко заволодів нерухомістю, яку перед тим вивели із комунальної власності. Серед іншого, будівлею покинутого ресторану площею 460 квадратів, розташованому на Трухановому острові. Сама будівля стоїть на 2 га землі з виходом на пляж, тобто практично на березі Дніпра.

Раніше цей будинок просили передати під реабілітаційний центр для учасників АТО, але міська рада вирішила його продати. Спочатку нерухомість викупило на аукціоні ТОВ "Кронкер Груп", після чого компанію разом із її майном передали другу Прокопіва.

Також через ТОВ "Ернест" Стеценко став співвласником шматка промзони на Солом’янці. Йдеться про більш як половину гектара землі, на якій розташована нерухомість площею приблизно 800 кв.м.

Зараз там знаходяться СТО, шиномонтаж, гаражі та інші споруди, проте потенційно це дуже перспективна ділянка під забудову того ж житлового комплексу. Примітно, що половину цієї фірми на Стеценка переписали у процесі оформлення оренди земельної ділянки в Київраді.

Крім того, через ТОВ "Як Супер Естейт" Стеценко є співвласником будівлі площею 230 квадратів на вулиці Якубовського. Будівля стоїть поряд з новими ЖК у густонаселеній частині району Теремки та має вихід до озера. Варто зазначити, що ділянку під нею вже перевели на цільове призначення "для будівництва будівель ринкової інфраструктури", проте будівництво поки не розпочали.

"Нагадаємо, Володимир Прокопів — депутат Київради з 2014 року, голова фракції "Європейська Солідарність". Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія з 2021). За 10 років Прокопіва на топпосадах активи чиновника та близьких йому людей за кількістю та якістю здійснили космічний ривок", – йдеться у матеріалі.

Тим часом заступник міського голови Києва Віталія Кличка Володимир Прокопів, якого усунули від виконання обов’язків після гучного антикорупційного розслідування, написав заяву на звільнення. За його словами, за свою посаду він "ніколи не тримався".